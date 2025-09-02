Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на електроенергію для потреб ЗСУ — Finance.ua

Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на електроенергію для потреб ЗСУ Сьогодні 18:40 — Кримінал

Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на електроенергію для потреб ЗСУ

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

До організації оборудки причетний начальник квартирно-експлуатаційного управління, який свого часу обіймав ці посади у двох областях. Посадовець уклав низку договорів з підконтрольним товариством на постачання електроенергії для потреб військових підрозділів.

Згодом умови контрактів були змінені без об’єктивних підстав — ціна на ресурс штучно завищувалася під приводом нібито «коливань на ринку». Таким чином організатори схеми незаконно заволоділи 25 млн грн, виділеними на забезпечення армії.

Поліцейські повідомили ексначальнику квартирно-експлуатаційних управлінь та керівникові товариства про підозру.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 — привласнення чи розтрата майна у великих розмірах та ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Санкція статей передбачає 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльності строком до трьох років та з конфіскацією майна.

