Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на електроенергію для потреб ЗСУ — Finance.ua

Національна поліція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на електроенергію для потреб ЗСУ.
Про це повідомляється на сайті Нацполіції.
До організації оборудки причетний начальник квартирно-експлуатаційного управління, який свого часу обіймав ці посади у двох областях. Посадовець уклав низку договорів з підконтрольним товариством на постачання електроенергії для потреб військових підрозділів.
Згодом умови контрактів були змінені без об’єктивних підстав — ціна на ресурс штучно завищувалася під приводом нібито «коливань на ринку». Таким чином організатори схеми незаконно заволоділи 25 млн грн, виділеними на забезпечення армії.
Поліцейські повідомили ексначальнику квартирно-експлуатаційних управлінь та керівникові товариства про підозру.
Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 — привласнення чи розтрата майна у великих розмірах та ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Санкція статей передбачає 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльності строком до трьох років та з конфіскацією майна.
