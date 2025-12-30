В Пенсійному фонді попередили про нових шахраїв

0 800 307 555
Пенсійний фонд повідомляє про нових шахраїів. Які просять інформацію про необхідність поінформувати про свій вік, щоб отримати надбавку до пенсії — фейк.
Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.
Днями в Telegram-пабліках з великою аудиторією поширено чергову хвилю дезінформації про необхідність поінформувати Пенсійний фонд України про свій вік для отримання пенсій.
У повідомленнях, поширених із зображенням символіки Пенсійного фонду України, зазначається, що Пенсійний фонд України нарахував надбавку до пенсії у розмірі 20%, для отримання якої користувачам необхідно обрати свій рік народження і перейти за посиланням.
«Увага, це маніпуляція! Вона спонукає довірливих користувачів перейти за посиланням, яке переводить на підозрілі інформаційні та фішингові ресурси. Щоб не стати жертвами аферистів, у жодному разі не переходьте за подібними посиланнями. Користуйтесь лише інформацією з перевірених джерел», —
зазначили в ПФУ.

Усю достовірну інформацію про пенсії, житлові субсидії та пільги, страхові виплати, соціальні допомоги можна отримувати на інформаційних каналах Пенсійного фонду України.
Раніше ми писали, хто зможе отримати додаткові гроші до пенсії, та яким буде розмір надбавок у 2026 році. Про це розповіли в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області.
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсія
