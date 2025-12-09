Пенсії для тих, хто перебуває на держутриманні: кому виплачують 25%, а хто отримує повну суму Сьогодні 08:25 — Особисті фінанси

Пенсії для тих, хто перебуває на держутриманні: кому виплачують 25%, а хто отримує повну суму

Пенсіонеру, який перебуває на повному державному утриманні у відповідній установі чи закладі, виплачують 25% призначеної пенсії.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Різниця між пенсією і вартістю утримання

Якщо розмір пенсії більший за вартість утримання, людині виплачують різницю між цими сумами.

Виплата не може бути меншою, ніж 25% призначеної пенсії.

Виплата починається з першого числа місяця після того, як особу зарахували на повне утримання.

Пенсії за особливі заслуги

Пенсіонерам, які отримують пенсію за особливі заслуги згідно зі статтею 14 Закону № 1767-ІІІ від 01.06.2000, при перебуванні на повному державному утриманні пенсія виплачується у повному розмірі.

Читайте також Концепт пенсійної реформи представлять до кінця року: що вже відомо

Якщо пенсіонер на повному утриманні має непрацездатних членів сім’ї, які залежать від його доходу, пенсія виплачується так: 25% отримує сам пенсіонер, а інша частина, але не більше 50% призначеної пенсії, перераховується членам сім’ї.

Виплати дітям-сиротам

Дітям-сиротам під час перебування на повному державному утриманні пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується у повному обсязі та надсилається на їхні банківські рахунки.

Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачують 50% призначеної пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Кошти перераховують на їхні поточні рахунки в банку.

Читайте також Порівняння пенсій у Польщі та Україні

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Данила Гетманцева писав , що понад 7 мільйонів українських пенсіонерів живуть за межею бідності. З 10,5 мільйона пенсіонерів більшість перебуває у складному матеріальному становищі.

Нардеп вважає ключовою проблемою те, що солідарна система пенсійного забезпечення не є справедливою. На його думку, індексація пенсій працює за правилами, які були затверджені у 2018 році, і ці правила не відображають поточних економічних умов.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.