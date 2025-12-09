Пенсії для тих, хто перебуває на держутриманні: кому виплачують 25%, а хто отримує повну суму
Пенсіонеру, який перебуває на повному державному утриманні у відповідній установі чи закладі, виплачують 25% призначеної пенсії.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Різниця між пенсією і вартістю утримання
Якщо розмір пенсії більший за вартість утримання, людині виплачують різницю між цими сумами.
Виплата не може бути меншою, ніж 25% призначеної пенсії.
Виплата починається з першого числа місяця після того, як особу зарахували на повне утримання.
Пенсії за особливі заслуги
Пенсіонерам, які отримують пенсію за особливі заслуги згідно зі статтею 14 Закону № 1767-ІІІ від 01.06.2000, при перебуванні на повному державному утриманні пенсія виплачується у повному розмірі.
Якщо пенсіонер на повному утриманні має непрацездатних членів сім’ї, які залежать від його доходу, пенсія виплачується так: 25% отримує сам пенсіонер, а інша частина, але не більше 50% призначеної пенсії, перераховується членам сім’ї.
Виплати дітям-сиротам
Дітям-сиротам під час перебування на повному державному утриманні пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується у повному обсязі та надсилається на їхні банківські рахунки.
Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачують 50% призначеної пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Кошти перераховують на їхні поточні рахунки в банку.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Данила Гетманцева писав, що понад 7 мільйонів українських пенсіонерів живуть за межею бідності. З 10,5 мільйона пенсіонерів більшість перебуває у складному матеріальному становищі.
Нардеп вважає ключовою проблемою те, що солідарна система пенсійного забезпечення не є справедливою. На його думку, індексація пенсій працює за правилами, які були затверджені у 2018 році, і ці правила не відображають поточних економічних умов.
