Концепт пенсійної реформи представлять до кінця року: що вже відомо Сьогодні 08:39

Концепт пенсійної реформи представлять до кінця року: що вже відомо

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Мінсоцполітики до кінця року має представити концепт пенсійної реформи.

«Є загальне питання пенсійної реформи. Ми маємо зобов’язання від міністра соціальної політики Дениса Улютіна про те, що він до кінця року нам представить концепт пенсійної реформи. Чекаємо», — зазначив нардеп.

Недоліки чинної пенсійної системи

За його словами, у чинній солідарній системі є декілька істотних недоліків, через які люди при нарахуванні пенсій отримують менше, ніж мали б отримати.

Читайте також Більшість пенсіонерів в Україні перебувають за межею бідності

«При нарахуванні пенсій люди втрачають до 19% через особливий порядок визначення бази нарахування, виходячи із середньої зарплати за останні три роки, а також за рахунок низького коефіцієнта заміщення, закладеного в формулу. Також несправедливою є формула індексації пенсії», — повідомив Гетманцев.

Зміни у спецпенсіях

Частиною реформи стане питання спецпенсій. Ось що має змінитися, за словами Гетманцева:

Спецпенсії мають бути скасовані для тих категорій пенсіонерів, які не мають для них підстав: судді, прокурорські, працівники правоохоронних органів.

Спецпенсії військовим мають бути уніфіковані як для контрактників, так і для мобілізованих.

«Законопроєкт про скасування „кланових“ пенсій для прокурорів вже рекомендований до другого читання в залі Верховної Ради. Та він не може потрапити в залу з травня цього року, бо „система“ впирається і блокує, щоб цей законопроєкт був розглянутий. Я неодноразово звертався до керівництва парламенту. У нас точно є голоси в залі. І те, що „системою“ використовуються певні юридичні хитрощі для затягування цього процесу, то це питання місяців, а не років. Впевнений, що ми дотиснемо», — додав Гетманцев.

Реальний прожитковий мінімум: що з цим

Водночас, наголосив нардеп, в Україні необхідно визначити реальний прожитковий мінімум, переглянувши споживчий кошик, відв’язати його від десятків різноманітних платежів.

Раніше ми повідомляли , що зараз прожитковий мінімум використовується як розрахункова величина для багатьох виплат, що не відповідає його соціальному призначенню. Тому у Верховній Раді розглядають законопроєкти, які передбачають повернення прожитковому мінімуму його первинного соціального значення та встановлення його на рівні фактичного споживчого кошика.

Також Finance.ua писав , що за проєктом держбюджету на 2026 рік, пропонується встановити такий прожитковий мінімум:

на одну особу — 3209 грн;

для працездатних — 3328 грн;

для непрацездатних — 2595 грн.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.