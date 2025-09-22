В Україні розглядають нову систему визначення прожиткового мінімуму Сьогодні 10:05 — Казна та Політика

В Україні розглядають нову систему визначення прожиткового мінімуму

У Верховній Раді розглядають законопроєкти, які передбачають повернення прожитковому мінімуму його первинного соціального значення та встановлення його на рівні фактичного споживчого кошика.

Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

«Наразі у Верховній Раді розглядаються проєкти законів, які дадуть можливість нам встановити прожитковий мінімум на рівні фактичного», — зазначив міністр.

Що пропонують законопроєкти

Зараз прожитковий мінімум використовується як розрахункова величина для багатьох виплат, що не відповідає його соціальному призначенню.

Законопроєкти № 13466, 13467, 13468 та 13469 передбачають запровадження базової величини як умовної грошової одиниці без соціального навантаження. Це має дати змогу підвищити розмір прожиткового мінімуму та наблизити його до фактичних показників.

«До ухвалення цієї ініціативи ми не можемо здійснити перегляд прожиткового мінімуму, адже він створить значний тиск на бюджети соціальних фондів та інші бюджети», — наголосив Улютін.

Нагадаємо, 15 вересня уряд подав до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2026 рік. У ньому пропонується з 1 січня 2026 року встановити прожитковий мінімум:

на одну особу — 3209 грн;

для працездатних — 3328 грн;

для непрацездатних — 2595 грн.

Постанова уряду № 774 від 27 червня 2025 року свідчить , що в Кабміні розглядають можливість підвищення прожиткового мінімуму відповідно до прогнозованого рівня інфляції. Такі дані зазначаються в Бюджетній декларації на 2026−2028 роки. З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум в Україні становить 2 920 гривень. У наступні роки його планували підвищити так:

у 2026 році на 8,6%, до 3 171 грн;

у 2027 році на 5,9%, до 3 358 грн;

у 2028 році на 5,3%, до 3 536 грн.

Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше заявляв , що прожитковий мінімум в Україні потрібно збільшувати, а споживчий кошик — переглянути.

«Є великі обмеження в коштах, адже за рахунок допомоги партнерів ми фінансуємо всі наші соціальні програми. За свої гроші ми фінансуємо лише оборонку. Проте перерозподіл цих коштів має бути більш зрозумілим. Питання низьких пенсій та прожиткового мінімуму взаємопов’язані між собою. Прожитковий мінімум був введений в 1999-му році відповідним законом, це Конституційна категорія. І до прожиткового мінімуму зараз прив’язані 150 різноманітних виплат. Це від виплат соціальної допомоги, мінімальної пенсії, до грошового утримання посадовців та різноманітних службовців, штрафів. І коли ти чіпаєш прожитковий мінімум, то це чіпляє за собою цілий каскад наслідків у вигляді тих чи інших видатків з бюджету», — сказав депутат.

