Прожитковий мінімум: як оцінюють базові потреби в Україні та ЄС — Finance.ua

Прожитковий мінімум: як оцінюють базові потреби в Україні та ЄС Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Прожитковий мінімум: як оцінюють базові потреби в Україні та ЄС

Прожитковий мінімум — важливий показник, що визначає межу, нижче якої починається бідність. В Україні цю межу впевнено можна вважати далекою від реальності, тоді як у країнах Європейського Союзу вона формується з урахуванням реальних витрат на житло, харчування, транспорт і медицину.

Про це пишуть Новини.Live.

Прожитковий мінімум в Україні

В нашій державі загальний показник прожиткового мінімуму у 2025 році становить 2 920 грн (59,61 в перерахунку на євро). Цієї суми нібито має вистачити для задоволення першочергових потреб кожної людини, як от витрати на харчування, непродовольчі товари та оплату низки послуг, які є невіднятною частиною повсякденного життя.

Крім того, показники ПМ використовуються як базовий орієнтир для визначення та розрахунку деяких соціальних виплат і стандартів:

пенсій;

соціальної допомоги;

податків;

адміністративних штрафів тощо.

Соціальні стандарти в Україні не відповідають сучасним потребам та не можуть гарантувати гідний рівень життя громадян. Таку думку висловив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі «Вечір.Live»

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«У нас є таке поняття, як прожитковий мінімум. Він зараз становить майже 3 тисяч гривень. Це така категорія, яка взагалі є абстрактною, його не можна так назвати, бо не можна прожити на таку суму. У нас є навіть таке поняття, як фактичний прожитковий мінімум, який в 3,5 раза більше. Але на нього також неможливо прожити, хоча він визначається державою», — зазначив він.

Водночас Гетманцев додав, що наразі у бюджеті немає грошей на серйозне підвищення прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум в країнах Євросоюзу

Варто зазначити, що цей показник існує лише в декількох країнах ЄС. Зокрема це:

Чехія — 138,35 євро (3 410 крон);

Естонія — 200 євро;

Польща — 237,97 євро (1 010 злотих);

Словаччина — 273,99 євро;

Латвія — 430 євро;

Швеція — 554 євро (6 186 крон);

Німеччина — 563 євро;

Італія — 855 євро.

Інфографіка: Новини. Live

Решта держав використовують інші показники для визначення рівня життя, наприклад, соціальний чи фізіологічний прожитковий мінімум, або ж встановлюють прожитковий мінімум на рівні відсотка від медіанного доходу.

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