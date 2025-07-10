Прожитковий мінімум: як оцінюють базові потреби в Україні та ЄС — Finance.ua
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Прожитковий мінімум: як оцінюють базові потреби в Україні та ЄС

Особисті фінанси
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Прожитковий мінімум: як оцінюють базові потреби в Україні та ЄС
Прожитковий мінімум: як оцінюють базові потреби в Україні та ЄС
Прожитковий мінімум — важливий показник, що визначає межу, нижче якої починається бідність. В Україні цю межу впевнено можна вважати далекою від реальності, тоді як у країнах Європейського Союзу вона формується з урахуванням реальних витрат на житло, харчування, транспорт і медицину.
Про це пишуть Новини.Live.

Прожитковий мінімум в Україні

В нашій державі загальний показник прожиткового мінімуму у 2025 році становить 2 920 грн (59,61 в перерахунку на євро). Цієї суми нібито має вистачити для задоволення першочергових потреб кожної людини, як от витрати на харчування, непродовольчі товари та оплату низки послуг, які є невіднятною частиною повсякденного життя.
Крім того, показники ПМ використовуються як базовий орієнтир для визначення та розрахунку деяких соціальних виплат і стандартів:
  • пенсій;
  • соціальної допомоги;
  • податків;
  • адміністративних штрафів тощо.
Соціальні стандарти в Україні не відповідають сучасним потребам та не можуть гарантувати гідний рівень життя громадян. Таку думку висловив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі «Вечір.Live».
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«У нас є таке поняття, як прожитковий мінімум. Він зараз становить майже 3 тисяч гривень. Це така категорія, яка взагалі є абстрактною, його не можна так назвати, бо не можна прожити на таку суму. У нас є навіть таке поняття, як фактичний прожитковий мінімум, який в 3,5 раза більше. Але на нього також неможливо прожити, хоча він визначається державою», — зазначив він.
Водночас Гетманцев додав, що наразі у бюджеті немає грошей на серйозне підвищення прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум в країнах Євросоюзу

Варто зазначити, що цей показник існує лише в декількох країнах ЄС. Зокрема це:
  • Чехія — 138,35 євро (3 410 крон);
  • Естонія — 200 євро;
  • Польща — 237,97 євро (1 010 злотих);
  • Словаччина — 273,99 євро;
  • Латвія — 430 євро;
  • Швеція — 554 євро (6 186 крон);
  • Німеччина — 563 євро;
  • Італія — 855 євро.
Інфографіка: Новини. Live
Інфографіка: Новини. Live
Решта держав використовують інші показники для визначення рівня життя, наприклад, соціальний чи фізіологічний прожитковий мінімум, або ж встановлюють прожитковий мінімум на рівні відсотка від медіанного доходу.
За матеріалами:
Novyny.live
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