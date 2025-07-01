Прожитковий мінімум планують підвищити: коли і на скільки — Finance.ua

Прожитковий мінімум планують підвищити: коли і на скільки
Кабінет міністрів пропонує підвищити прожитковий мінімум відповідно до прогнозованого рівня інфляції. Такі дані зазначаються в Бюджетній декларації на 2026−2028 роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду № 774 від 27 червня 2025 року.
Нові суми
З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум в Україні становить 2 920 гривень. У наступні роки його планують підвищити:
- у 2026 році на 8,6%, до 3 171 грн;
- у 2027 році на 5,9%, до 3 358 грн;
- у 2028 році на 5,3%, до 3 536 грн.
Прожитковий мінімум — це базовий державний соціальний стандарт. Він слугує основою для визначення розміру соціальних виплат і допомоги, пенсій, окладів у бюджетній сфері, стандартів у сферах охорони здоров’я, освіти, культури, ЖКГ тощо.
У 2026−2028 роках прогнозні розміри прожиткового мінімуму розраховано з урахуванням індексу споживчих цін для відповідного року, що становитиме:
Проте прожитковий мінімум для працездатних осіб, який використовується для розрахунку посадових окладів суддів, державних службовців та працівників податкової і митниці, залишиться на рівні 2025 року.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабінет міністрів підтримує великі реформи в соціальній сфері. Одним з напрямків буде зміна підходів до прожиткового мінімуму.
Довідка Finance.ua:
- Кабінет міністрів вирішив заморозити розмір прожиткового мінімуму на 2025−2027 роки;
- він є базовим державним соціальним стандартом на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти;
- крім того, уряд заморозив на цей період мінімальну зарплату. У 2025−2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8000 гривень, «що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році», пояснювали раніше в уряді.
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