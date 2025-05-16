Кабмін підтримує реформи в соціальній сфері: прожитковий мінімум та інше — Finance.ua
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Кабмін підтримує реформи в соціальній сфері: прожитковий мінімум та інше

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Кабмін підтримує реформи в соціальній сфері: прожитковий мінімум та інше
Кабмін підтримує реформи в соціальній сфері: прожитковий мінімум та інше
Кабінет міністрів підтримує великі реформи в соціальній сфері. Одним з напрямків буде зміна підходів до прожиткового мінімуму.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради, яку веде нардеп Олексій Гончаренко.
«Ми отримали пакет законів. Ґрунтовні зміни, ми їх вивчаємо, буквально вчора з ними ознайомлювався, обговорюємо», — сказав він, відповідаючи про законопроєкти депутатів, які передбачають підвищення прожиткового мінімуму, який уряд заморозив на три роки.
За його словами, «на цю реформу треба йти».
«І не тільки цю реформу, і ще декілька соціальних реформ ми маємо зайти разом і проголосувати відповідне законодавство», — повідомив прем’єр.
Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив заморозити розмір прожиткового мінімуму на 2025−2027 роки.
Він є базовим державним соціальним стандартом на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.
Крім того, уряд заморозив на цей період мінімальну зарплату. У 2025−2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8000 гривень, «що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році», пояснили в уряді.
За матеріалами:
РБК-Україна
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