Кабмін підтримує реформи в соціальній сфері: прожитковий мінімум та інше — Finance.ua

Кабмін підтримує реформи в соціальній сфері: прожитковий мінімум та інше Сьогодні 15:00

Кабмін підтримує реформи в соціальній сфері: прожитковий мінімум та інше

Кабінет міністрів підтримує великі реформи в соціальній сфері. Одним з напрямків буде зміна підходів до прожиткового мінімуму.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради, яку веде нардеп Олексій Гончаренко.

«Ми отримали пакет законів. Ґрунтовні зміни, ми їх вивчаємо, буквально вчора з ними ознайомлювався, обговорюємо», — сказав він, відповідаючи про законопроєкти депутатів, які передбачають підвищення прожиткового мінімуму, який уряд заморозив на три роки.

За його словами, «на цю реформу треба йти».

«І не тільки цю реформу, і ще декілька соціальних реформ ми маємо зайти разом і проголосувати відповідне законодавство», — повідомив прем’єр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив заморозити розмір прожиткового мінімуму на 2025−2027 роки.

Він є базовим державним соціальним стандартом на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

Крім того, уряд заморозив на цей період мінімальну зарплату. У 2025−2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8000 гривень, «що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році», пояснили в уряді.

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