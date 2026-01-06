ФГВФО розповів, які позови проти росії виграв у судах Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Минулого року суди задовольнили два позови Фонду гарантування вкладів фізичних осіб проти росії, загалом наразі ФГВФО виграв три позиви проти країни-агресора на загальну суму близько 2,5 мільярди гривень.

Про це інформує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

У 2025 році:

у грудні 2025 р. Господарський суд м. Києва задовольнив позов Фонду проти росії за збитками ПАТ «КБ «Промекономбанк» на 651 млн грн (справа № 910/8847/23);

у липні 2025 р. той же суд ухвалив позитивне рішення за позовом щодо збитків ПАТ «Грін Банк», АТ «Банк «Таврика», АТ «Ерде Банк», ПАТ «Укргазпромбанк» та АТ «Фортуна-Банк» завданих банкам російською військовою агресією на 498 млн грн (справа № 910/731/25). Судове рішення перебуває на стадії виконання;

аналогічний позов, щодо збитків донецького банку ПАТ КБ «УФС» на 1,9 млрд грн (справа № 910/7444/23), Фонд виграв у січні 2024 року. Це рішення також передано до виконавчої служби.

«Українські банки мали значні активи на територіях, які з 2014 року опинились під російською окупацією. В усіх них були вкладники, бізнес-клієнти, інші кредитори, які втратили кошти через захоплення активів росіянами. Кожне судове рішення про стягнення збитків з країни-агресора — це юридична фіксація її відповідальності та крок до відновлення справедливості. Завдана шкода не може залишатися без правових наслідків, саме так ми можемо постійно нагадувати світові про злочини росії», — наголосив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.

Загалом станом на сьогодні Фонд подав 6 позовів проти росії за час її військової агресії до початку повномасштабної війни. Крім вищезгаданих, ще три позови, на загальну суму 6,8 млрд грн продовжують розглядатись судами:

позов за збитками ПАТ Банк «Київська Русь», ПАТ КБ «Актив Банк», ПАТ «Енергобанк» та ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» на понад 920 млн грн (справа № 910/5686/25);

позов за збитками АТ «ВТБ Банк» на 3,1 млрд грн (справа № 910/14761/25);

позов за збитками ПАТ «КБ «Південкомбанк» на понад 2,8 млрд грн (справа № 905/775/25).

Збитки внаслідок російської військової агресії зафіксовано майже в усіх банках, що були визнані неплатоспроможними з 2014 року та передані під управління Фонду. За попередньою оцінкою Фонду, сума цих втрат складає 84 мільярди гривень.

Також Фонд гарантування вкладів готує перелік збитків, завданих банкам росією уже за час повномасштабної війни. Ці дані будуть передані до Міжнародного Реєстру збитків для України (RD4U), коли Реєстр буде відкритий для подання заяв від юридичних осіб.

