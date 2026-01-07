0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Електронні шлюби, рекрутинг і онлайн-кабінет підприємця: Мінцифри реалізує 9 експериментальних проєктів

Казна та Політика
34
Електронні шлюби, рекрутинг і онлайн-кабінет підприємця: Мінцифри реалізує 9 експериментальних проєктів
Електронні шлюби, рекрутинг і онлайн-кабінет підприємця: Мінцифри реалізує 9 експериментальних проєктів
Міністерство цифрової трансформації України реалізує 9 експериментальних проєктів, погоджених рішеннями Кабінету Міністрів.
Про це Міністерство цифрової трансформації повідомило в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Які експериментальні проєкти впроваджує Мінцифри

За інформацією міністерства, наразі реалізуються такі експериментальні проєкти:
  • проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі. Проєкт діє з серпня 2024 року та розрахований на 2 роки;
  • рекрутинг громадян України в електронній формі. Запущений у жовтні 2024 року строком на 2 роки;
  • запровадження комплексної електронної публічної послуги з надання державної підтримки військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, та членам їхніх сімей. Термін реалізації становить 2 роки;
  • організація проведення дослідження високотехнологічних засобів методом Sandbox. Проєкт стартував у жовтні 2024 року та триватиме 2 роки;
  • сертифікація шкіл зовнішніх пілотів безпілотних літальних апаратів і безпілотних авіаційних комплексів, а також підготовка операторів, інструкторів і членів зовнішніх екіпажів. Проєкт запущено у жовтні 2024 року строком на 2 роки;
  • впровадження та забезпечення роботи електронної системи підтримки підприємництва «Онлайн-кабінет підприємця». Реалізація розпочалася у червні 2025 року і триватиме 2 роки;
  • використання засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для працевлаштування. Проєкт діє з травня 2025 року протягом 2 років;
  • проведення державної реєстрації розірвання шлюбу в електронній формі. Проєкт розрахований на 2 роки;
  • формування та використання електронних посвідчень ідентифікаційних даних і електронних посвідчень атрибутів за допомогою гаманця з цифровою ідентифікацією у мобільному застосунку «Дія». Проєкт стартував у червні 2025 року та діятиме 2 роки.
Нагадаємо, раніше в Мінцифри назвали п’ять змін, які чекають українську освіту у 2026 році. Так, у 2026 році українська освіта зробить крок до повної цифрової трансформації: штучний інтелект стане асистентом учителя, паперові журнали відійдуть у минуле, а навчання стане персоналізованим і гейміфікованим. Детально про зміни Finance.ua писав тут.
Додамо, що Україна досягла суттєвого прогресу в розвитку штучного інтелекту. За даними Government AI Readiness Index 2025 від Oxford Insights, країна піднялася на 14 позицій і посіла 40-е місце серед 195 країн. «Україна посіла 40-ве місце в глобальному рейтингу зі 195 країн та опинилася серед десятки лідерів з розвитку ШІ в Східній Європі», — сказано в повідомленні.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems