Електронні шлюби, рекрутинг і онлайн-кабінет підприємця: Мінцифри реалізує 9 експериментальних проєктів

Міністерство цифрової трансформації України реалізує 9 експериментальних проєктів, погоджених рішеннями Кабінету Міністрів.

Про це Міністерство цифрової трансформації повідомило в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Які експериментальні проєкти впроваджує Мінцифри

За інформацією міністерства, наразі реалізуються такі експериментальні проєкти:

проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі. Проєкт діє з серпня 2024 року та розрахований на 2 роки;

рекрутинг громадян України в електронній формі. Запущений у жовтні 2024 року строком на 2 роки;

запровадження комплексної електронної публічної послуги з надання державної підтримки військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, та членам їхніх сімей. Термін реалізації становить 2 роки;

організація проведення дослідження високотехнологічних засобів методом Sandbox. Проєкт стартував у жовтні 2024 року та триватиме 2 роки;

сертифікація шкіл зовнішніх пілотів безпілотних літальних апаратів і безпілотних авіаційних комплексів, а також підготовка операторів, інструкторів і членів зовнішніх екіпажів. Проєкт запущено у жовтні 2024 року строком на 2 роки;

впровадження та забезпечення роботи електронної системи підтримки підприємництва «Онлайн-кабінет підприємця». Реалізація розпочалася у червні 2025 року і триватиме 2 роки;

використання засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для працевлаштування. Проєкт діє з травня 2025 року протягом 2 років;

проведення державної реєстрації розірвання шлюбу в електронній формі. Проєкт розрахований на 2 роки;

формування та використання електронних посвідчень ідентифікаційних даних і електронних посвідчень атрибутів за допомогою гаманця з цифровою ідентифікацією у мобільному застосунку «Дія». Проєкт стартував у червні 2025 року та діятиме 2 роки.

Нагадаємо, раніше в Мінцифри назвали п’ять змін, які чекають українську освіту у 2026 році. Так, у 2026 році українська освіта зробить крок до повної цифрової трансформації: штучний інтелект стане асистентом учителя, паперові журнали відійдуть у минуле, а навчання стане персоналізованим і гейміфікованим. Детально про зміни Finance.ua писав тут

Додамо, що Україна досягла суттєвого прогресу в розвитку штучного інтелекту. За даними Government AI Readiness Index 2025 від Oxford Insights, країна піднялася на 14 позицій і посіла 40-е місце серед 195 країн. «Україна посіла 40-ве місце в глобальному рейтингу зі 195 країн та опинилася серед десятки лідерів з розвитку ШІ в Східній Європі», — сказано в повідомленні.

