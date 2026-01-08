У Раді до кінця січня підготують пропозиції щодо проведення виборів Сьогодні 15:27 — Казна та Політика

Підгрупи робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та повоєнних виборів в Україні до кінця січня мають напрацювати варіанти законодавчих рішень.

Про це повідомив голова робочої групи, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко під час засідання, передає «Інтерфакс-Україна».

«Дедлайн для напрацювання — кінець січня», — оголосив Корнієнко.

Напрями роботи підгруп

За словами Корнієнка, у межах робочої групи створено сім підгруп. Вони працюватимуть за такими напрямами:

адміністрування виборчого процесу;

безпекові критерії проведення виборів;

реалізація виборчих прав військовослужбовців;

участь у виборах внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій;

голосування громадян України за кордоном;

інформаційне забезпечення та передвиборна агітація;

виконання міжнародних зобов’язань України у сфері виборів.

Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко заявила, що фракція претендує на керівництво однією з підгруп — з питань медіа, безпеки або міжнародних зобов’язань. Корнієнко пообіцяв «обов'язково врахувати принцип політичної пропорційності».

За словами голови робочої групи, наступне засідання заплановане на початок лютого.

Нагадаємо, раніше заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявляв , що проведення майбутніх виборів в Україні може коштувати державі щонайменше 20 млрд гривень, враховуючи всі супутні витрати.

У 2025 році президент США Дональд Трамп в інтервʼю Politico заявив , що вже «настав час» провести вибори в Україні. Він також припустив, що президент України Володимир Зеленський міг би перемогти на виборах.

Володимир Зеленський зазначив , що готовий до виборів і «не тримається» за посаду. Водночас залишаються питання безпеки, організації голосування військових та законодавчої бази, яка забезпечить легітимність процесу.

