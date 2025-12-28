Скільки може коштувати проведення виборів в Україні Сьогодні 09:01 — Казна та Політика

Скільки може коштувати проведення виборів в Україні

Проведення майбутніх виборів в Україні може коштувати державі щонайменше 20 млрд гривень, враховуючи всі супутні витрати.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в інтерв’ю РБК-Україна.

Скільки витратили на вибори у 2019 році

За його словами, що президентські вибори 2019 року обійшлися бюджету приблизно у 2 млрд грн, однак нині ці цифри суттєво зросли через інфляцію та нові умови.

Як зазначається, за актуальними розрахунками ЦВК, парламентські та місцеві вибори можуть коштувати 4−5 млрд грн, тоді як президентська кампанія є значно дорожчою.

перший тур президентських виборів потребуватиме 4−5 млрд грн,

у разі другого туру сума зросте до 6,5−7 млрд гривень.

Близько 70% усіх витрат становить оплата праці членів окружних, дільничних і територіальних виборчих комісій.

Водночас ці підрахунки не охоплюють витрати органів місцевого самоврядування — на підготовку приміщень, облаштування дільниць та матеріальне забезпечення.

При цьому додатково на бюджет впливатиме й можливе розширення мережі виборчих дільниць за кордоном, що призведе до зростання валютних витрат.

Дубовик наголосив, що з урахуванням усіх цих факторів загальна сума на проведення трьох типів виборів може сягнути близько 20 млрд гривень.

«Це орієнтовна, але реалістична цифра — і точно не менша», — наголосив заступник голови ЦВК.

Зазначається, що найбільш ефективним терміном для організації виборів є пів року, чинне законодавство передбачає значно стисліші строки — 60 або 90 днів, залежно від виду виборів. Дубовик пояснив, що ці терміни є регламентними та не залежать від рішень самої ЦВК.

