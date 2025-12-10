Зеленський назвав умови для проведення виборів під час війни Сьогодні 10:05

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на заяву президента США Дональда Трампа про необхідність провести вибори в Україні, зазначив, що готовий до виборів і «не тримається» за посаду. Водночас залишаються питання безпеки, організації голосування військових та законодавчої бази, яка забезпечить легітимність процесу.

Про це він заявив під час пресконференції, яку провів на шляху з Італії до Польщі, пише Бабель.

Зеленський звернувся до США та європейських партнерів із проханням забезпечити безпеку для проведення виборів. У разі отримання таких гарантій Україна буде готова до виборів «у наступні 60−90 днів». Президент закликав народних депутатів від «Слуги народу» та інших фракцій підготувати законодавчі пропозиції, які дозволять провести вибори в умовах воєнного стану.

«Я очікую пропозицій від партнерів, я очікую пропозицій від наших депутатів і готовий іти на вибори», — заявив Зеленський.

«Мирний план» і гарантії безпеки

Зеленський повідомив, що Україна та європейські партнери ще не передали США оновлену версію «мирного плану». Над документом продовжують працювати радники з національної безпеки. Зокрема, уточнюють позиції щодо членства України в ЄС і питання заморожених російських активів.

Наразі існують три документи, що стосуються мирних домовленостей:

рамковий документ із 20 пунктів, який постійно уточнюється;

документ про гарантії безпеки між Україною, США та європейськими країнами;

документ щодо відновлення після припинення вогню.

Американська сторона заявила, що прагне «реалістичних гарантій безпеки», які будуть ухвалені Конгресом США та можуть бути аналогом статті 5 статуту НАТО. Також йдеться про забезпечення України зброєю, ППО та санкційними інструментами у разі потреби.

Президент заявив, що Україна не веде перемовин із росією, оскільки з російського боку немає інтересу до мирного процесу, натомість тривають удари по енергетичній інфраструктурі. Якщо росія буде готова до «енергетичного перемирʼя», Україна також готова його обговорювати.

Довідка Finance.ua:

президент США Дональд Трамп в інтервʼю Politico заявив, що вже «настав час» провести вибори в Україні;

він також припустив, що президент України Володимир Зеленський міг би перемогти на виборах;

він також заявив, що росія перебуває у «сильнішій переговорній позиції», оскільки це «набагато більша країна».

