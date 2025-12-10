0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський назвав умови для проведення виборів під час війни

198
Зеленський назвав умови для проведення виборів під час війни
Зеленський назвав умови для проведення виборів під час війни
Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на заяву президента США Дональда Трампа про необхідність провести вибори в Україні, зазначив, що готовий до виборів і «не тримається» за посаду. Водночас залишаються питання безпеки, організації голосування військових та законодавчої бази, яка забезпечить легітимність процесу.
Про це він заявив під час пресконференції, яку провів на шляху з Італії до Польщі, пише Бабель.
Зеленський звернувся до США та європейських партнерів із проханням забезпечити безпеку для проведення виборів. У разі отримання таких гарантій Україна буде готова до виборів «у наступні 60−90 днів». Президент закликав народних депутатів від «Слуги народу» та інших фракцій підготувати законодавчі пропозиції, які дозволять провести вибори в умовах воєнного стану.
«Я очікую пропозицій від партнерів, я очікую пропозицій від наших депутатів і готовий іти на вибори», — заявив Зеленський.

«Мирний план» і гарантії безпеки

Зеленський повідомив, що Україна та європейські партнери ще не передали США оновлену версію «мирного плану». Над документом продовжують працювати радники з національної безпеки. Зокрема, уточнюють позиції щодо членства України в ЄС і питання заморожених російських активів.
Наразі існують три документи, що стосуються мирних домовленостей:
  • рамковий документ із 20 пунктів, який постійно уточнюється;
  • документ про гарантії безпеки між Україною, США та європейськими країнами;
  • документ щодо відновлення після припинення вогню.
Американська сторона заявила, що прагне «реалістичних гарантій безпеки», які будуть ухвалені Конгресом США та можуть бути аналогом статті 5 статуту НАТО. Також йдеться про забезпечення України зброєю, ППО та санкційними інструментами у разі потреби.
Президент заявив, що Україна не веде перемовин із росією, оскільки з російського боку немає інтересу до мирного процесу, натомість тривають удари по енергетичній інфраструктурі. Якщо росія буде готова до «енергетичного перемирʼя», Україна також готова його обговорювати.

Довідка Finance.ua:

  • президент США Дональд Трамп в інтервʼю Politico заявив, що вже «настав час» провести вибори в Україні;
  • він також припустив, що президент України Володимир Зеленський міг би перемогти на виборах;
  • він також заявив, що росія перебуває у «сильнішій переговорній позиції», оскільки це «набагато більша країна».
За матеріалами:
theБабель
Зеленський
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems