Єврокомісія хоче пришвидшити створення «трибуналу для путіна» за злочин агресії

Європейський Союз продовжує наполягати на необхідності повної відповідальності росії за злочини проти України і, зокрема, на якнайшвидшому завершенні створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (т.зв. «трибуналу для путіна»).

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт, передає «Європейська правда».

Євросоюз хоче якнайшвидше завершити створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

«Перш за все, позиція Європейського Союзу і надалі полягатиме в тому, що має бути повна відповідальність за злочини росії в Україні. Це наша позиція, і вона залишиться нашою позицією», — розповів Макграт.

Він назвав спецтрибунал «життєво важливим», щоб «права тих, хто є жертвами злочину агресії, скоєного росією, були відновлені, і щоб вони отримали справедливість».

«Саме тому ми будемо якнайшвидше просуватися з нашими міжнародними партнерами до офіційного заснування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України», — повідомив єврокомісар.

Він додав, що «наступний тиждень стане дуже важливою віхою» у цьому процесі: Євросоюз планує приєднатися до створення «трибуналу для путіна».

«Єврокомісія готує пропозицію щодо підписання розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал з метою стати одним із його членів-засновників. Я закликав держави-члени вчинити так само», — наголосив Майкл Макграт.

Нагадаємо, у червні 2025 року Україна і Рада Європи уклали Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України. Трибунал співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом. Обидві інституції зможуть вести провадження паралельно, не заважаючи одна одній.

Пізніше на сайті Ради Європи опублікували фінальну версію Статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, над яким українська делегація працювала понад два роки.

Європейська правда

