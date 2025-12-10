0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Єврокомісія хоче пришвидшити створення «трибуналу для путіна» за злочин агресії

119
Єврокомісія хоче пришвидшити створення «трибуналу для путіна» за злочин агресії
Єврокомісія хоче пришвидшити створення «трибуналу для путіна» за злочин агресії
Європейський Союз продовжує наполягати на необхідності повної відповідальності росії за злочини проти України і, зокрема, на якнайшвидшому завершенні створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (т.зв. «трибуналу для путіна»).
Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт, передає «Європейська правда».
Євросоюз хоче якнайшвидше завершити створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.
«Перш за все, позиція Європейського Союзу і надалі полягатиме в тому, що має бути повна відповідальність за злочини росії в Україні. Це наша позиція, і вона залишиться нашою позицією», — розповів Макграт.
Читайте також
Він назвав спецтрибунал «життєво важливим», щоб «права тих, хто є жертвами злочину агресії, скоєного росією, були відновлені, і щоб вони отримали справедливість».
«Саме тому ми будемо якнайшвидше просуватися з нашими міжнародними партнерами до офіційного заснування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України», — повідомив єврокомісар.
Він додав, що «наступний тиждень стане дуже важливою віхою» у цьому процесі: Євросоюз планує приєднатися до створення «трибуналу для путіна».
Читайте також
«Єврокомісія готує пропозицію щодо підписання розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал з метою стати одним із його членів-засновників. Я закликав держави-члени вчинити так само», — наголосив Майкл Макграт.
Нагадаємо, у червні 2025 року Україна і Рада Європи уклали Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України. Трибунал співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом. Обидві інституції зможуть вести провадження паралельно, не заважаючи одна одній.
Пізніше на сайті Ради Європи опублікували фінальну версію Статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, над яким українська делегація працювала понад два роки.
За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems