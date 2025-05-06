Спецтрибунал щодо злочинів рф проти України може розпочати роботу вже наступного року — ОП — Finance.ua
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Спецтрибунал щодо злочинів рф проти України може розпочати роботу вже наступного року — ОП

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Спецтрибунал щодо злочинів рф проти України може розпочати роботу вже наступного року — ОП
Спецтрибунал щодо злочинів рф проти України може розпочати роботу вже наступного року — ОП
У 2025 році може бути побудована юридична база для роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України. Початок роботи очікується вже наступного року.
Про це розповіла заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра в коментарі Укрінформу.
Відповідаючи на питання щодо термінів для початку роботи спецтрибуналу, Мудра не виключила, що процес може бути тривалим. Проте сьогодні у сторін вже є чітке розуміння процесу створення трибуналу в Гаазі.
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«Спецтрибунал може запрацювати вже наступного року. Цього року ми закінчуємо оформлення юридичної бази і починаємо формувати спецтрибунал: набирати суддів, секретаріат, впроваджувати правила і регламенти роботи, процедури. Але головне — настання справедливості для тих, хто вчиняє злочин агресії проти України — неминуче», — наголосила Мудра.
Вона відзначила, що у 2025 році юридична робота ще буде тривати.
«Зокрема, вже є проєкт статуту, який повністю регламентує організаційно, функціонально, й юридично всі правила роботи спецтрибуналу. Спецтрибунал за злочин агресії проти України створюється фактично за два роки. Це доволі швидко, враховуючи дуже складні і чутливі питання, щодо яких доводилось шукати компроміс», — розмірковує Мудра.
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Вона також розповіла деталі щодо зустрічі міністрів закордонних справ Коаліції держав для політичного схвалення створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України 9 травня.
«Вся робота, яка велася до цього часу юридичними радниками 40 держав і результатом якої був напрацьований пакет документів отримає політичну підтримку. Це буде висловлення політичної підтримки для подальшої передачі всіх напрацювань до Ради Європи для вже фактичної імплементації. Тобто Рада Європи буде робити необхідні кроки по створенню спецтрибуналу», — розповіла Мудра.
Постійний представник України в Раді Європи Борис Тарасюк прогнозує, що робота над статутом спеціального трибуналу за злочин агресії рф має закінчитися найближчим часом. Голосування щодо спільної угоди між Україною та Радою Європи, на основі якої він працюватиме, та створення самого трибуналу відбудуться вже у травні.
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Також народна депутатка, голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева-Федоренко у програмі Ігоря Долгова припустила, що угода між Україною та Радою Європи про створення спеціального трибуналу за злочин агресії може бути підписана 9 травня.
За матеріалами:
Укрінформ
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