44 країни підтримали створення спецтрибуналу для росії — Finance.ua

44 країни підтримали створення спецтрибуналу для росії Сьогодні 10:45 — Світ

44 країни підтримали створення спецтрибуналу для росії, depositphoto. Ivankmit

У Нідерландах представники 44 країн підкреслили важливість повної відповідальності росії за злочини проти України — вони підтримали ідею створення спеціального трибуналу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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У декларації за підсумками конференції «Відновлення справедливості для України» країни-підписанти підкреслили, що вони «залишаються відданими створенню спеціального трибуналу для розслідування та судового переслідування злочину агресії проти України.

Також 44 країни привітали пропозицію Нідерландів прийняти такий спецтрибунал.

Підсумковий документ наразі підписали: Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Велика Британія і США.

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Всього у конференції брали участь 57 країн.

Кулеба зазначив, що два роки тому ідею створення спецтрибуналу «всі категорично відкидали», а рік тому, за його словами, здавалося, що робота над ним «загрузла у суперечках між державами».

Однак тепер Кулеба впевнений, що країни зможуть знайти «всі необхідні рішення та втілити трибунал у життя».

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