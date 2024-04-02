Як подати заяву до міжнародного Реєстру збитків — інструкція Сьогодні 16:17 — Особисті фінанси

Як подати заяву до міжнародного Реєстру збитків — інструкція

Українці можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через «Дію».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Запускаємо новий сервіс у Дії, за допомогою якого українці подаватимуть заяви про пошкодження та руйнування житла від російської агресії до міжнародного Реєстру збитків. Дані з нього покажуть реальні масштаби збитків та стануть основою для майбутніх репарацій», — сказано в повідомленні.

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Подання заяв через Дію до міжнародного Реєстру збитків — новий важливий крок для майбутніх репарацій.

«Облік заяв про шкоду та втрати від російської агресії дасть можливість майбутній комісії розглянути їх і присудити компенсації до виплати. Це перший кейс міжнародного обміну даними, для якого використовують Дію», — заявили у Мінцифри.

Перший етап

На першому етапі українці зможуть подати через Дію заяви про знищені або пошкоджені:

приватний будинок;

квартиру;

дачний будинок;

садовий будинок;

інше житлове приміщення.

Для подання заяви треба бути власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП), і мати Акт про обстеження від місцевої влади.

Другий етап

Згодом заяви зможуть подати інші власники зруйнованого чи пошкодженого майна, зокрема ті, чия нерухомість розташована на тимчасово окупованих територіях.

Щоб скористатися сервісом у Дії, треба оновити застосунок.

Пізніше з’явиться можливість задокументувати в міжнародному Реєстрі збитків вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Згодом скарги зможуть подавати бізнес і держава.

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Нагадаємо, 2 квітня Нідерланди скликають у Гаазі міжнародну конференцію з питань правосуддя щодо воєнних злочинів росії в Україні. У конференції візьмуться участь представники України, а також міністри держав-членів ЄС, представники Міжнародного кримінального суду та Євроюсту.

Довідка Finance.ua:

2 квітня у Гаазі розпочинає роботу міжнародний реєстр збитків, завданих росією в Україні;

перші заяви про компенсацію у нього будуть внесені під час проведення конференції щодо переслідування воєнних злочинів рф;

міжнародний реєстр збитків налічуватиме понад 40 категорій збитків, втрат та шкоди.



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