Реєстр збитків від агресії рф почне приймати перші заяви вже у квітні — Finance.ua

Реєстр збитків від агресії рф почне приймати перші заяви вже у квітні Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Реєстр збитків від агресії рф почне приймати перші заяви вже у квітні, Фото: rbc.ua

Реєстр збитків унаслідок російської агресії почне приймати перші заяви 2 квітня 2024 року.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Реєстр

«2 квітня 2024 року RD4U (Реєстр збитків від російської агресії) офіційно відкриває процес подання заяв щодо відшкодування завданої шкоди, збитків або травм, спричинених російською агресією проти України», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що історичне відкриття та презентація відбудуться у Гаазі в рамках міністерської конференції «Відновлення справедливості для України» за присутності генсекретаря Ради Європи Марії Пейчинович Бурич, керівників міжнародних організацій і топпосадовців з понад 60 держав.

Рада RD4U вирішила відкрити Реєстр для подання заяв, доказів та пов’язаної інформації, переконавшись, що вже створено необхідну документальну і технічну базу.

«Успіх у просуванні вперед вимагатиме постійної підтримки з боку всіх зацікавлених сторін. Реєстр збитків для України продовжить свою роботу із самовідданістю та рішучістю відстоювати справедливість для українського народу відповідно до свого мандату», — заявив голова правління Роберт Спано.

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Початковий запуск 2 квітня буде зосереджений на одній критичній категорії, а саме на пошкодженні або знищенні житлового майна. Руйнування будинків під час війни має величезний вплив на життя людей. Очікується, що в цій категорії буде подано від 300 000 до 600 000 заяв.

Реєстр планує запустити додаткові категорії найближчим часом, з особливим акцентом на заяви від осіб, які найбільше постраждали від війни, а також заяви, що пов’язані з пошкодженням або руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури України. Потім з’являться інші категорії. Поетапний підхід гарантує, що Реєстр зможе сприяти ефективному поданню заяв і підготуватися до якнайшвидшої обробки та реєстрації заяв.

«Ми пишаємося надзвичайним прогресом, досягнутим RD4U лише за дев’ять місяців з моменту заснування. Невдовзі ми почнемо отримувати заявки, що стало важливою віхою, можливою завдяки непохитній відданості та підтримці Ради Європи, наших учасників та асоційованих членів, правління та секретаріату. Відзначаючи це досягнення, ми усвідомлюємо, що це лише початок. Нині наша увага зосереджується на зміцненні потенціалу RD4U щодо отримання та обробки заяв», — зазначив виконавчий директор Реєстру збитків для України Маркіян Ключковський.

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Нагадаємо, Реєстр збитків — це система обліку заяв фізичних, юридичних осіб та держави Україна про відшкодування збитків, втрат, шкоди від агресії росії проти України.

Реєстр почне прийом заяв на компенсації для постраждалих від збройної агресії рф. Наразі йдеться про відкриття однієї категорії заявників, а загалом Реєстр налічуватиме 40 категорій.

Кожна категорія матиме окремо затверджену Статутом Реєстру форму претензій і свій перелік доказової бази. Правила подання — єдині для всіх.

Міжнародний реєстр збитків — це перша складова Глобального компенсаційного механізму, розробку якого ініціювало Міністерство юстиції України ще у травні 2022 року разом з міжнародними партнерами. Компенсаційний механізм складається з Реєстру збитків, Компенсаційної комісії та Фонду.

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