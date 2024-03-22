У Мін'юсті пояснили, чому докази збитків від війни збирають партнери — Finance.ua
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У Мін'юсті пояснили, чому докази збитків від війни збирають партнери

Казна та Політика
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Партнери та міжнародні організації займаються збором доказів збитків, які завдала російська агресія Україні. Причина цього — авторитетність міжнародних інструментів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції України Дениса Малюську під час відкриття сателітного офісу Реєстру збитків у Києві.
«Авторитетність міжнародних інструментів підрахунку збитків набагато більша, ніж якби ми рахували самостійно — органи влади чи українським самоврядуванням. Зараз докази збитків збираються міжнародними організаціями, довіра до яких є вирішальними з точки зору доказової сили», — сказав міністр.
Малюська також зазначив, що є прогрес у перемовинах щодо створення компенсаційної комісії, яка вирішуватиме про розмір компенсацій, та фонду, який накопичуватиме ресурси для виплат.
За матеріалами:
РБК-Україна
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