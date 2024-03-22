У Мін'юсті пояснили, чому докази збитків від війни збирають партнери — Finance.ua

У Мін'юсті пояснили, чому докази збитків від війни збирають партнери Сьогодні 15:34 — Казна та Політика

Партнери та міжнародні організації займаються збором доказів збитків, які завдала російська агресія Україні. Причина цього — авторитетність міжнародних інструментів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції України Дениса Малюську під час відкриття сателітного офісу Реєстру збитків у Києві.

«Авторитетність міжнародних інструментів підрахунку збитків набагато більша, ніж якби ми рахували самостійно — органи влади чи українським самоврядуванням. Зараз докази збитків збираються міжнародними організаціями, довіра до яких є вирішальними з точки зору доказової сили», — сказав міністр.

Малюська також зазначив, що є прогрес у перемовинах щодо створення компенсаційної комісії, яка вирішуватиме про розмір компенсацій, та фонду, який накопичуватиме ресурси для виплат.

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