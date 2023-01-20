Трибунал для путіна і лукашенка: у Мін’юсті розповіли деталі — Finance.ua

Трибунал для путіна і лукашенка: у Мін’юсті розповіли деталі Сьогодні 19:02 — Казна та Політика

Трибунал для путіна і лукашенка: у Мін’юсті розповіли деталі

У резолюції на підтримку дії із створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності всіх, хто винний у злочині агресії проти України, проголосованій Європейським парламентом, ідеться і про відповідальність влади білорусі.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра у Фейсбуці

«Важливий крок від Європарламенту. 472 депутати проголосували за резолюцію, що вимагає притягнути до відповідальності політичне та військове керівництво росії за злочин агресії проти України. Також йдеться про відповідальність влади білорусі. Попереду ще багато роботи, але я радію цій новині. Це не просто заява окремого політика, а саме документ. Прецедент, ще один етап для відновлення справедливості», — наголосила Мудра.

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Вона зазначила, що, згідно з резолюцією, депутати закликають створити Міжнародний трибунал, що матиме достатньо повноважень для вироку путіну, лукашенку та всім військовим і політичним керівникам цих двох країн.

«Та попри створення Міжнародного трибуналу Європарламент закликав ЄС та держави-членів, а також партнерів і союзників взяти участь у дискусії про правову можливість використання суверенних активів росії для відшкодування за порушення росією міжнародного права в Україні, в т.ч. шляхом відмови таким активам у захисті суверенного імунітету», — зазначила Мудра.

Окрім того, додала вона, Європарламент підтримав і рішення Генеральної Асамблеї ООН як перший крок до створення державами-учасницями ООН у співпраці з Україною Міжнародного реєстру, який стане основою Компенсаційного механізму для відшкодування усім постраждалим українцям.

«Більше немає бажання зберегти обличчя для путіна? Та це й неможливо. Хто стане дбати про обличчя персони, чиї руки в крові? Єдине, що його чекає — справедливе покарання. І сьогодні ми стали трішки ближче до цього моменту», — підкреслила заступниця міністра юстиції.

Нагадаємо, напередодні Європейський парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку дії із створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності всіх, хто винний у злочині агресії проти України.

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Укрінформ За матеріалами:

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