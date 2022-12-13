Нідерланди висловили готовність створити трибунал для росії в Гаазі — Finance.ua

Нідерланди висловили готовність створити трибунал для росії в Гаазі
Влада Нідерландів готова створити новий трибунал при підтримці ООН для розгляду справ про вторгнення і воєнні злочини рф в Україні.
Як заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстр, разом з ЄС Нідерланди будуть шукати міжнародну підтримку і фінансування для трибуналу, передає Reuters.
Хекстр зазначив, що новий спецсуд не буде заважати роботі Міжнародного кримінального суду (МКС), який також находиться в Нідерландах.
«Зростає консенсус щодо того, що нам потрібний спеціальний суд для розгляду акту агресії, злочину розв’язання війни. МКС не може цього зробити», — пояснив Хекстр.
Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн раніше заявила, що потрібен новий трибунал із широкою міжнародною підтримкою, щоб гарантувати, що російське вторгнення в Україну не залишиться безкарним.
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