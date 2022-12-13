Нідерланди висловили готовність створити трибунал для росії в Гаазі — Finance.ua

Нідерланди висловили готовність створити трибунал для росії в Гаазі Сьогодні 10:37

Влада Нідерландів готова створити новий трибунал при підтримці ООН для розгляду справ про вторгнення і воєнні злочини рф в Україні.

Як заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстр, разом з ЄС Нідерланди будуть шукати міжнародну підтримку і фінансування для трибуналу, передає Reuters

Хекстр зазначив, що новий спецсуд не буде заважати роботі Міжнародного кримінального суду (МКС), який також находиться в Нідерландах.

«Зростає консенсус щодо того, що нам потрібний спеціальний суд для розгляду акту агресії, злочину розв’язання війни. МКС не може цього зробити», — пояснив Хекстр.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн раніше заявила, що потрібен новий трибунал із широкою міжнародною підтримкою, щоб гарантувати, що російське вторгнення в Україну не залишиться безкарним.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.