Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для путіна і лукашенка — Finance.ua

Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для путіна і лукашенка Сьогодні 14:45

Європарламент у четвер проголосував за незобов’язуючу резолюцію, яка закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії росії проти України.

Європарламент вважає, що створення спеціального трибуналу заповнить велику прогалину в поточній інституційній структурі міжнародного кримінального правосуддя та має ґрунтуватися на стандартах і принципах, які застосовуються до Міжнародного кримінального суду.

Депутати підкреслили у резолюції, що спеціальний трибунал повинен притягнути до відповідальності не лише президента рф путіна, а й самопроголошеного президента білорусі лукашенка і керівництво білорусі.

Євродепутати наголосили, що підготовча робота ЄС щодо спеціального трибуналу «має розпочатися без зволікання» і зосередитись на створенні механізмів для спеціального трибуналу у співпраці з Україною та підтримати українські і міжнародні органи влади у забезпеченні доказів, які будуть використані в майбутньому спеціальному трибуналі.

Євродепутати закликали інституції ЄС, зокрема Єврокомісію та Європейську службу зовнішніх дій, надати тим часом підтримку для створення тимчасової прокуратури. Вони вважають, що створення цієї служби було б дуже важливим практичним кроком у розслідуванні та переслідування майбутнім спецтрибуналом злочину агресії проти України.

Ухвалення документа прокоментувала президентка Європарламенту Роберта Метсола: «Наслідки війни росії проти України величезні. Вбиті діти, жінки, чоловіки. Сім’ї розбиті. Зруйновані лікарні. Зруйновані будинки. Зруйновані школи. Сьогодні Європарламент закликає до термінового створення спеціального міжнародного трибуналу. Воєнні злочинці повинні бути притягнуті до відповідальності. Негайно».

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.