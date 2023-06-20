У Раді розповіли, коли може запрацювати спецтрибунал для керівництва росії — Finance.ua

У Раді розповіли, коли може запрацювати спецтрибунал для керівництва росії Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

У Раді розповіли, коли може запрацювати спецтрибунал для керівництва росії

Міжнародний спецтрибунал для притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва рф за скоєння злочину агресії проти України може запрацювати у 2024 році.

Таку думку висловив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський.

За його словами, практично всі цивілізовані країни світу підтримали створення міжнародного спецтрибуналу для притягнення президента рф володимира путіна та його найближчого оточення до відповідальності за агресивну війну, яку вони розв’язали проти України. Однак Веніславський зауважив, що питання формату трибуналу досі залишається дискусійним.

Він уточнив, що деякі партнери наполягають на тому, що для притягнення до відповідальності російського військово-політичного керівництва має застосовуватися юридична система права України із залученням міжнародних суддів.

При цьому член оборонного парламентського комітету наголосив, що найбільш прийнятним варіантом для України є створення окремого спеціального міжнародного трибуналу на зразок Нюрнберзького процесу. Веніславський констатував, що наразі триває активна дискусія з приводу остаточного формату спецтрибуналу.

Щодо термінів створення і початку роботи відповідного судового механізму Веніславський зазначив: «Щойно ми узгодимо всі позиції з партнерами і вийдемо на фінішний варіант — процес створення суду не займатиме багато часу, адже всі документи будуть готові. Якщо оптимістично, я думаю, що цей суд запрацює наприкінці цього року, а якщо реалістично, думаю, що це відбудеться вже в 2024 році».

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Водночас він підкреслив, що для притягнення до відповідальності всіх воєнних злочинців можуть застосовувати Міжнародний кримінальний суд, українські суди, а також спеціальний міжнародний трибунал, створений у майбутньому.

Нагадаємо, Україна спільно з партнерами просуває створення спеціального трибуналу для притягнення до кримінальної відповідальності керівництва російської федерації за скоєння злочину агресії проти України.

Створення такого трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ та окремі держави.

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Укрінформ За матеріалами:

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