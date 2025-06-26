Україна і Рада Європи уклали угоду про створення спецтрибуналу для росії — Finance.ua
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Україна і Рада Європи уклали угоду про створення спецтрибуналу для росії

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Україна і Рада Європи уклали угоду про створення спецтрибуналу для росії
Україна і Рада Європи уклали угоду про створення спецтрибуналу для росії, Фото: president.gov.ua
Україна і Рада Європи уклали Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
«У Страсбурзі президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України», — сказано в повідомленні.
За словами президента, важливою частиною цієї угоди є те, що в статуті трибуналу прямо зазначено: відповідальність нестимуть не лише військові, а й політичне керівництво — зокрема глава держави, прем’єр-міністр і міністр закордонних справ. Імунітети їм не надаються, тож вони можуть бути притягнуті до відповідальності навіть після звільнення з посад.
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Спеціальний трибунал працюватиме в Гаазі — місті, яке традиційно є центром міжнародного правосуддя.
«Ця угода і цей трибунал дають нам справжній шанс забезпечити справедливість за злочин агресії. Інші інституції, навіть міжнародні, не мають необхідних інструментів для цього. Ми повинні чітко показати: агресія призводить до покарання. І ми маємо зробити це разом — усією Європою», — заявив Зеленський.
Трибунал співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом. Обидві інституції зможуть вести провадження паралельно, не заважаючи одна одній.
До роботи щодо створення Спецтрибуналу приєдналися 39 держав, ЄС і Рада Європи. Підготовка тривала понад два роки. Цьогоріч 9 травня у Львові коаліція держав офіційно підтримала створення Спеціального трибуналу.
Нагадаємо, 25 червня на сайті Ради Європи опублікували фінальну версію Статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, над яким українська делегація працювала понад два роки.
Ключові положення статуту:
  1. Жодних імунітетів для агресорів.
  2. Повністю міжнародна юрисдикція.
  3. Злочин агресії визначено чітко.
  4. Співпраця з МКС, а не конкуренція.
  5. Повноцінні заочні процеси.
  6. Юридичне встановлення істини.
«Це історичне досягнення не лише для України, а й для всієї архітектури міжнародного права. Документ, який дає реальний шанс притягнути до відповідальності тих, хто розв’язав цю війну», — зазначила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.
За матеріалами:
Finance.ua
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