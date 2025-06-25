Спецтрибунал для росії: оприлюднено остаточний текст статуту — Finance.ua

Спецтрибунал для росії: оприлюднено остаточний текст статуту Сьогодні 16:39

Спецтрибунал для росії: оприлюднено остаточний текст статуту

На сайті Ради Європи опублікували фінальну версію Статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, над яким українська делегація працювала понад два роки.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у Facebook.

«Можемо презентувати результат: Статут Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України готовий. Це історичне досягнення не лише для України, а й для всієї архітектури міжнародного права. Документ, який дає реальний шанс притягнути до відповідальності тих, хто розв’язав цю війну», — зазначила Мудра.

Ключові положення статуту

Жодних імунітетів для агресорів

У Статуті немає жодної згадки про персональні імунітети. Навіть чинні очільники держави-агресора — так звана «трійка» — не уникнуть відповідальності: вони можуть отримати обвинувальні акти, які прокурор Трибуналу зможе публічно представити та передати судді попереднього провадження.

Винесення вироку й заочне засудження буде можливим після того, як «трійка» позбудеться посад.

Повністю міжнародна юрисдикція

Трибунал матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної або національної структури. Це — незалежна інституція міжнародного права, яка говоритиме від імені світу мовою міжнародного права.

Злочин агресії визначено чітко

Основу становить стаття 8 bis Римського статуту МКС, доповнена критеріями агресивної війни з резолюції 3314 Генеральної асамблеї ООН.

Співпраця з МКС, а не конкуренція

Спецтрибунал не підриває Міжнародний кримінальний суд — він його доповнює. Провадження можуть відбуватися паралельно, а у разі передачі обвинуваченого до МКС — процес у Трибуналі призупиняється.

Повноцінні заочні процеси

Окреме досягнення України — включення механізму in absentia. Це дає змогу ухвалювати вироки навіть без присутності обвинувачених (окрім чинної «трійки», допоки вони на посаді) — зокрема проти політичного та військового керівництва росії.

Юридичне встановлення істини

Створення Спецтрибуналу — це шанс на перше офіційне міжнародне визнання злочину агресії з боку рф ще з 2014 року. Його обвинувальні акти стануть юридичною правдою про те, хто почав цю війну, коли й як. Так, як це зробив Нюрнберг.

Довідка Finance.ua:

Рада Європи 14 травня підтримала створення спеціального трибуналу щодо злочинів росії. Загалом до Коаліції держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (Core Group) входять понад держав 40;

у 2025 році може бути побудована юридична база для роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України. Початок роботи очікується вже наступного року;



у квітня 2025 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо необхідності встановлення відповідальності за російську агресію в Україні та недопущення безкарності.

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