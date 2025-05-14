Рада Європи підтримала створення спецтрибуналу щодо злочинів рф — Finance.ua
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Рада Європи підтримала створення спецтрибуналу щодо злочинів рф

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Рада Європи підтримала створення спецтрибуналу щодо злочинів рф
Рада Європи підтримала створення спецтрибуналу щодо злочинів рф
Рада Європи 14 травня підтримала створення спеціального трибуналу щодо злочинів росії.
Про це повідомила пресслужба Ради Європи за підсумками саміту у Люксембурзі міністрів закордонних справ 46 країн-членів організації.
Зазначається, що очолити процес створення спецтрибуналу щодо російських злочинів шляхом укладення угоди з Україною доручено генеральному секретарю Ради Європи Алену Берсе.
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Також у заяві Ради Європи вказується, що міністри привітали «поточні зусилля», спрямовані на досягнення угоди щодо створення Комісії з розгляду претензій для України, можливо, під егідою Ради Європи.
Крім цього вони підтвердили свою «рішучість» забезпечити повернення українських дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених росією.
Міністри також наголосили на важливості посилення підтримки України, зокрема через план дій «Стійкість, відновлення та реконструкція 2023−2026», який дозволяє Києву просуватися на шляху до вступу в Євросоюз.
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Загалом до Коаліції держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (Core Group) входять понад держав 40.
9 травня міністри закордонних справ країн Євросоюзу та представники вищого керівництва блоку схвалили запуск спеціального трибуналу щодо злочину агресії військово-політичного керівництва росії проти України.
Спецтрибунал працюватиме у Гаазі. Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас повідомила, що очікує перших рішень трибуналу вже у 2026 році.
За матеріалами:
suspilne.media
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