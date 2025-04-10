ПАРЄ схвалила резолюцію щодо відповідальності росії за збройну агресію проти України — Finance.ua

ПАРЄ схвалила резолюцію щодо відповідальності росії за збройну агресію проти України Сьогодні 14:40

ПАРЄ схвалила резолюцію щодо відповідальності росії за збройну агресію проти України

Омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію щодо необхідності встановлення відповідальності за російську агресію в Україні та недопущення безкарності.

Серед положень резолюції:

▪️ росія має відповісти за всі злочини: акт агресії, анексію територій, геноцид;

▪️ ПАРЄ вітає узгодження необхідних юридичних документів для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії в межах Ради Європи;

▪️ ПАРЄ вітає початок переговорів щодо створення Компенсаційної комісії — другого етапу формування механізму компенсацій, після вже створеного міжнародного Реєстру збитків для України;

▪️ статус тимчасового захисту українців за кордоном має діяти до встановлення реального, сталого миру;

▪️ наголошено на важливості документування всіх порушень міжнародного гуманітарного права, починаючи з 2014 року;

Парламентська асамблея Ради Європи також наголосила: будь-які мирні переговори повинні починатися з гуманітарних питань, зокрема звільнення та репатріації всіх військовополонених, незаконно затриманих цивільних та повернення депортованих українських дітей.

«Це ще один крок до справедливості. Міжнародна спільнота має діяти згуртовано, щоб зупинити агресора та захистити жертв!», — наголосив Дмитро Лубінець.

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