Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спеціального трибуналу для росії — Finance.ua

Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спеціального трибуналу для росії Сьогодні 16:28

Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спеціального трибуналу для росії

Президент України Володимир Зеленський підписав документи, необхідні для ратифікації угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Щойно підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України», — сказано в повідомленні.

Він нагадав, що угоду нещодавно підписали з Радою Європи і тепер її треба оперативно ратифікувати, щоб розпочати процес реального створення трибуналу.

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«Доручив також якнайшвидше опрацювати та внести на розгляд Верховної Ради України необхідні законодавчі зміни, щоб з нашого боку все було забезпечено на сто відсотків заради повної реалізації угоди про створення трибуналу. Прошу народних депутатів розглянути це питання невідкладно», — наголосив президент.

Крім того, він очікує на швидке представлення командами Міністерства закордонних справ України та Офісу відповідного графіка роботи з партнерами для імплементації угоди про створення трибуналу та фактичного запуску інституції.

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«Уже цього року в росії мають відчути, що їхня відповідальність за злочин агресії є неминучою і що реально розпочався міжнародний юридичний процес для притягнення росії до відповідальності. Агресія є злочином, і дійсно невідворотне покарання росії за цей злочин є глобальним інтересом всіх у світі, хто хоче для своїх людей мирного життя», — підсумував він.

Нагадаємо, 25 червня на сайті Ради Європи опублікували фінальну версію Статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, над яким українська делегація працювала понад два роки.

Ключові положення статуту:

Жодних імунітетів для агресорів. Повністю міжнародна юрисдикція. Злочин агресії визначено чітко. Співпраця з МКС, а не конкуренція. Повноцінні заочні процеси. Юридичне встановлення істини.

«Це історичне досягнення не лише для України, а й для всієї архітектури міжнародного права. Документ, який дає реальний шанс притягнути до відповідальності тих, хто розв’язав цю війну», — зазначила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

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