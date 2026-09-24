Асортимент на полицях магазинів може бути обмеженим лише через логістичні проблеми.

Щотижневий моніторинг Міністерства аграрної політики та продовольства України не підтверджує значних торговельних накруток на базові харчові продукти. У зв’язку з цим уряд наразі не планує запроваджувати додаткові заходи для регулювання цін у магазинах.

Про це на брифінгу повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає УНІАН.

«Ми робимо стійкий аналіз — порівняння тиждень до тижня, місяць до місяця. Наразі немає підстав говорити про додаткові заходи регулювання, щоб вплинути на цінову ситуацію», — каже міністр.

Продуктів в Україні достатньо

Він нагадав, що продовольчих продуктів в Україні достатньо, і асортимент на полицях магазинів може бути обмеженим лише через логістичні проблеми.

«Показники по врожайності та врожаю є позитивними. Фактично, як ми раніше і повідомляли, виробництва абсолютно достатньо для забезпечення внутрішнього споживання», — запевняє Висоцький.

Маркування продуктів відтермінували до квітня 2027 року

Урядовець також зазначив, що атаки російських окупантів на торговельні мережі змусили Україну на пів року відкласти введення постанови, що захищає покупців. Йдеться про обов’язкове маркування харчових продуктів і кормів, яке мало набути чинності з 1 жовтня.

«Ми отримали багато звернень — як від постачальників продукції, так і від виробників — що у зв’язку з руйнуванням складів і запасів продукції дуже часто немає змоги швидко наносити відповідне маркування державною мовою. Знищуються як етикетки, так і безпосередньо наявна продукція, яку треба набагато швидше поставляти. Тому з урахуванням об’єктивних обставин було прийнято рішення про відтермінування до 1 квітня 2027 року, щоб пройти складний осінньо-зимовий період», — пояснює Висоцький.