Чи буде дефіцит продуктів — відповідь Мінагро Сьогодні 20:01 — Аграрний ринок Покупки в супермаркеті

Базові продукти в Україні залишаються доступними, а тимчасові перебої з постачанням окремих товарів пов’язані з наслідками масованих обстрілів росії. У понеділок, 21 вересня, відбудеться обговорення розподілу збитків між виробниками та ритейлом.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами.

Чи буде дефіцит продуктів у магазинах

Міністр прокоментував певний дефіцит у магазинах через атаки росії по складах.

«Давайте, об’єктивно. Голоду немає і не буде. Кожен споживач може придбати базові продукти в тій чи іншій точці реалізації в кожному населеному пункті купити», — заявив Висоцький.

Разом з тим є певні тимчасові збої з доставкою окремих продуктів з урахуванням масових обстрілів.

«Але немає жодного населеного пункту, де в принципі не можна було знайти в якійсь із точок продажу основні, базові продукти», — додав міністр.

Проблеми виробників та ритейлерів

Ракетні удари по розподільчих центрах торговельних мереж зруйнували систему постачання продуктів, яка роками забезпечувала магазини. Тепер ритейл вимагає від виробників перебудовувати логістику й доставляти продукцію безпосередньо до супермаркетів, а також пропонує перекласти на постачальників до 100% ризиків втрати товару через війну.

Питання розподілу втрат між виробниками та торговельними мережами планують обговорити 21 вересня під головуванням Висоцького. До участі запрошені представники асоціації виробників і ритейлу.

«Отримали різні пропозиції від асоціацій виробників», — сказав міністр.

Окрім того, із січня 2027 року має запрацювати Національна система широкомасштабного стахування воєнних ризиків. У проєкті держбюджету передбачено спеціальний фонд обсягом 58,7 млрд грн, на базі якого, зокрема, має бути запущено відповідний механізм страхування, сказав Висоцький.

«Це в тому числі, має покривати страхування втрат товарів», — додав він.