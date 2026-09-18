Базові продукти в Україні залишаються доступними, а тимчасові перебої з постачанням окремих товарів пов’язані з наслідками масованих обстрілів росії. У понеділок, 21 вересня, відбудеться обговорення розподілу збитків між виробниками та ритейлом.
Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами.
Чи буде дефіцит продуктів у магазинах
Міністр прокоментував певний дефіцит у магазинах через атаки росії по складах.
«Давайте, об’єктивно. Голоду немає і не буде. Кожен споживач може придбати базові продукти в тій чи іншій точці реалізації в кожному населеному пункті купити», — заявив Висоцький.
Разом з тим є певні тимчасові збої з доставкою окремих продуктів з урахуванням масових обстрілів.
«Але немає жодного населеного пункту, де в принципі не можна було знайти в якійсь із точок продажу основні, базові продукти», — додав міністр.
Проблеми виробників та ритейлерів
Ракетні удари по розподільчих центрах торговельних мереж зруйнували систему постачання продуктів, яка роками забезпечувала магазини. Тепер ритейл вимагає від виробників перебудовувати логістику й доставляти продукцію безпосередньо до супермаркетів, а також пропонує перекласти на постачальників до 100% ризиків втрати товару через війну.
Питання розподілу втрат між виробниками та торговельними мережами планують обговорити 21 вересня під головуванням Висоцького. До участі запрошені представники асоціації виробників і ритейлу.
«Отримали різні пропозиції від асоціацій виробників», — сказав міністр.
Окрім того, із січня 2027 року має запрацювати Національна система широкомасштабного стахування воєнних ризиків. У проєкті держбюджету передбачено спеціальний фонд обсягом 58,7 млрд грн, на базі якого, зокрема, має бути запущено відповідний механізм страхування, сказав Висоцький.
«Це в тому числі, має покривати страхування втрат товарів», — додав він.
Раніше ми повідомляли, що Кабінет Міністрів розширив чинну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив механізми отримання компенсацій. Крім того, Київ та Київську область включили до переліку територій підвищеного ризику.