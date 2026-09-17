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Аграрний бізнес закликає відновити держгарантії

Аграрний ринок
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Аграрний бізнес закликає відновити держгарантії
Аграрний бізнес закликає відновити держгарантії
Для стабілізації морського експорту асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) звернулася до Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра України з питанням щодо відновлення державних гарантій компенсації шкоди судновласникам.
Про це УКАБ повідомив у Фейсбуці.
Через удари по морських портах і цивільних суднах експорт зерна морем фактично зупинився, оскільки судновласники відмовляються ставити судна під завантаження. Наявні інструменти страхування воєнних ризиків і компенсації збитків є недостатніми для відновлення стабільних перевезень, вважають в УКАБ.
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«Зважаючи на критичну важливість морського експорту для економіки України, вважаємо за необхідне відновити механізм надання фрахтувальникам, операторам і власникам суден (під українським та іноземними прапорами) державних гарантій компенсації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії РФ», — наголошується у зверненні.
Як нагадали в асоціації, відповідний інструмент уже застосовувався у 2023 році. Стаття 36 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» передбачала на це до 20 млрд грн, а механізм було врегульовано постановою Кабінету міністрів від 26 травня 2023 року № 548.
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УКАБ закликає Президента та уряд виділити з резервного фонду державного бюджету на 2026 рік до 1 млрд грн для надання гарантій компенсації шкоди судновласникам та операторам суден, а в держбюджеті -2027 передбачити на ці цілі до 20 млрд грн.
Раніше йшлося, що Україна планує розвивати приватний флот.
За матеріалами:
Finance.ua
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