Названо регіони-лідери за кількістю нових агрокомпаній в Україні Сьогодні 17:02 — Аграрний ринок Основне зростання кількості агробізнесів припало на другий квартал

У першому півріччі 2026 року український агробізнес працював під тиском атак на портову інфраструктуру, мінного забруднення, високої вартості ресурсів і нових умов торгівлі з ЄС.

Аналітична команда YC. Market дослідила реєстраційну динаміку сектору, його регіональний розподіл і фінансові результати великих агрокомпаній.

За оцінкою Міністерства економіки, прямі фізичні збитки українського агросектору внаслідок російської агресії перевищили 11 млрд доларів.

До цієї суми входять знищена й пошкоджена техніка, елеватори, зерносховища, логістична інфраструктура та втрачена продукція.

Перші шість місяців 2026 року стали першим повним півріччям дії оновленої поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, яка набрала чинності 29 жовтня 2025 року. Нові умови закріпили стабільнішу довгострокову рамку торгівлі та додаткову взаємну лібералізацію, водночас зберігши спеціальні умови для чутливих аграрних товарів.

Баланс сектору

У січні-червні 2026 року в агросекторі зареєстровано 3 415 компаній і ФОП. За той самий період зафіксовано 1 673 припинення. Порівняно з першим півріччям 2025 року реєстрацій стало на 7,6% менше, проте кількість припинень скоротилася ще відчутніше — на 31,7%. Саме цей розрив збільшив чистий приріст сектору майже на 40%.

Такий результат не варто трактувати як хвилю створення агробізнесів. Реєстраційний потік, навпаки, звузився. Позитивнішим став баланс між входом і виходом із сектору, оскільки менше суб’єктів пройшли офіційну процедуру припинення.

Реєстрація також не свідчить про масштаб фактичної роботи, обсяги виробництва чи фінансову стійкість, вона фіксує появу нового суб’єкта в реєстрі. Так само відсутність припинення не означає, що компанія або ФОП веде повноцінну операційну діяльність.

ФОП забезпечили основну частину приросту

Серед компаній у першому півріччі зафіксовано 840 реєстрацій і 104 припинення. Чистий приріст становив 736 юридичних осіб — на 11% менше, ніж роком раніше.

Реєстрації та припинення компаній, youcontrol.market

Сегмент ФОП рухався в іншому напрямі. За шість місяців зареєстровано 2 575 підприємців, а припинено 1 569. Чистий приріст перевищив тисячу ФОП і зріс у 2,4 раза порівняно з аналогічним періодом 2025 року. У результаті саме вони сформували понад половину чистого приросту агробізнесу. Роком раніше їхня частка становила близько третини.

Реєстрації та припинення ФОП, youcontrol.market

Основне зростання кількості агробізнесів припало на другий квартал

На початку 2026 року кількість реєстрацій в агросекторі зменшилася на чверть порівняно з першим кварталом попереднього року. Проте кількість припинень скоротилася ще сильніше — на 40,8%. Тому чистий баланс залишився додатним і перевищив минулорічний результат.

Серед ФОП зміна була особливо помітною: від’ємне сальдо першого кварталу 2025 року через рік стало додатним. Це відбулося без збільшення реєстрацій, завдяки різкому скороченню припинень.

Другий квартал продемонстрував уже іншу конфігурацію. Реєстрацій стало на 9% більше, ніж у квітні-червні 2025 року, а припинень — на 14% менше. Чистий приріст досяг 1 362 суб’єктів і виявився у 3,6 раза вищим за результат першого кварталу.

Саме другий квартал сформував 78% чистого приросту за шість місяців. Пожвавлення забезпечили передусім ФОП: у квітні-червні їх реєстрували більше, а припиняли менше і проти попереднього кварталу, і проти аналогічного періоду 2025 року.

Регіони підприємництва

Окремий регіональний зріз охоплює 62,2 тис. компаній і 41,9 тис. ФОП. Він показує загальну кількість зареєстрованих суб’єктів, а не географію реєстрацій і припинень протягом першого півріччя.

Серед компаній із великим відривом лідирує місто Київ, де зареєстровано 11,6 тис. суб’єктів агробізнесу. На другому місці Миколаївська область із 4,9 тис. компаній, на третьому — Одеська з 4,7 тис.

До першої п’ятірки також входять Дніпропетровська та Київська області — по 4,2 тис. компаній. Далі розташувалися Харківська, Кіровоградська, Львівська, Вінницька та Запорізька області.

Розподіл компаній по регіонах, youcontrol.market

Серед агро-ФОП перше місце посідає Дніпропетровська область — 3,7 тис. підприємців. Далі йдуть Вінницька область із 2,6 тис. та Полтавська з 2,5 тис.

Першу десятку доповнюють Харківська, Одеська, Кіровоградська, Черкаська, Київська, Львівська та Миколаївська області. На відміну від компаній, столиця до десятки лідерів серед ФОП не входить.

Розподіл ФОП по регіонах, youcontrol.market

Хто сформував найбільшу виручку

До ренкінгу увійшли десять компаній із найбільшим доступним показником «Чистий дохід від реалізації продукції» за перше півріччя 2026 року. За даними аналітичної системи YC. Market, сукупно вони отримали 159,4 млрд грн виручки. Три перші компанії сформували майже 50% цього показника. Сім із десяти підприємств мають основним видом діяльності оптову торгівлю зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин — на них припадає 58% сукупної виручки десятки.

Лідером ренкінгу є ТОВ «Вінницька птахофабрика» з Вінницької області — підприємство, пов’язане з МХП, основним напрямом якого є розведення свійської птиці. За перше півріччя 2026 року виручка компанії становила 37,5 млрд грн — приблизно на 40% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Попри зростання виручки, підприємство завершило півріччя із чистим збитком 2,3 млрд грн.

Друге місце посідає ТОВ «Фірма Ерідон», зареєстроване у Київській області. Основний КВЕД — оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Виручка за перше півріччя становила 24,2 млрд грн, чистий прибуток — 304 млн грн.

На третій позиції — ТОВ «АДМ Юкрейн», зареєстроване в Києві. Компанія також працює у сегменті оптової торгівлі зерном, насінням і кормами. За шість місяців вона отримала 17,5 млрд грн виручки, але зафіксувала 1,3 млрд грн чистого збитку.

Четверте місце посіла ПрАТ «Миронівська птахофабрика» з Черкаської області — друга у десятці компанія, пов’язана з МХП. Її основний напрям — розведення свійської птиці. Виручка за перше півріччя становила 16,3 млрд грн, чистий збиток — 946,6 млн грн.