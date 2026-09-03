Логістика: як мінімізувати ризики та забезпечити експорт Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

Логістика: як мінімізувати ризики та забезпечити експорт

Нині експорт аграрної продукції, насамперед зернових та олійних культур, опинився під серйозним тиском.

Посилення російських ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одеси, подорожчання альтернативних логістичних маршрутів, обмеження з боку окремих європейських країн щодо закупівлі української агропродукції та низка інших факторів уже призвели до суттєвого скорочення експортних можливостей України.

Finance.ua вирішив Finance.ua вирішив детальніше розібратися в причинах цієї ситуації, оцінити потенційні наслідки для аграрного сектору та разом з експертами визначити можливі шляхи виходу з кризи.

Логістика: як мінімізувати ризики та забезпечити експорт

Максим Гопка, керівник аналітичної служби Української асоціації аграрного бізнесу (УКАБ), зазначає, що уряд ухвалив рішення про індексацію тарифів «Укрзалізниці» на 30% для перевезення продукції. Водночас профільні асоціації, зокрема УКАБ, закликають відтермінувати це підвищення та перейти до прозорої системи тарифоутворення за принципом «собівартість плюс нормативно встановлений рівень рентабельності».

«Також пропонується запровадити заходи для уникнення накопичення та дефіциту вагонів, збільшувати пропускну спроможність прикордонних переходів і сухих портів. Для полегшення фінансового навантаження держава адаптувала програму „Доступні кредити 5−7−9%“, скасовано 20% ліміт використання коштів на оборотний капітал, а ставку знижено від 15% до 10% річних. Окрім того, розробляються механізми надання товарних кредитів під заставу зібраного збіжжя, аби виробники не були змушені терміново продавати зерно за заниженими цінами для покриття логістичних витрат», — додає він.

Олександр Захарчук вважає, що вирішення проблеми сьогодні не варто зводити до пошуку дешевшої логістики. Натомість ідеться про необхідність створення альтернативних та надійних маршрутів експорту.

«Після блокування морських шляхів виникла інша модель: поле — елеватор — автомобіль/залізниця — західний кордон — перевалка — європейська залізниця/автомобіль — порт ЄС — судно — покупець. Через закриття або блокування портів вартість аграрної логістики зросте у півтора-два рази. У цілому, від початку блокади портів, вартість логістики до найближчого порту Констанци (Румунія) коштуватиме аграрію 60−70 доларів на тонну зерна, до порту Гданськ (Польща) — 82−85 доларів на тонну. Нині завдання полягає у різкому нарощуванні пропускної спроможності цих маршрутів. Україна разом з Єврокомісією, Румунією та Молдовою вже працює над збільшенням можливостей Дунайського напрямку, покращенням транзиту та усуненням вузьких місць», — вважає він.

Паралельно триває робота над спрощенням митних процедур і скороченням черг на кордонах. Подорожчання логістики вже впливає на формування внутрішніх цін на зерно та іншу аграрну продукцію, що створює додатковий виклик для ринку. Водночас ситуація стимулює пошук ефективніших логістичних рішень і розвиток альтернативних експортних маршрутів.

Допомога ЄС

Європейський Союз фактично сформував альтернативну систему експорту української продукції через залізничний та автомобільний транспорт, а також внутрішні водні шляхи. Основою цієї системи стали «Шляхи солідарності».

Від початку повномасштабної війни до червня 2026 року через «Шляхи солідарності» з України було вивезено близько 100 млн тонн аграрної продукції, з яких близько 94 млн тонн становили зернові та олійні культури.

ЄС також продовжує інвестувати в транспортні вузли, спрощення процедур на кордонах та усунення логістичних «вузьких місць».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.