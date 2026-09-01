Через брак фінансування Україна може скоротити посівні площі Сьогодні 20:03 — Аграрний ринок

Через брак фінансування Україна може скоротити посівні площі

Недостатня фінансова підтримка агровиробників може призвести до суттєвого скорочення посівних площ в Україні під урожай 2027 року.

За оцінкою Мінагрополітики, під ризиком опиняються 5−7 млн га.

growhow. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час зустрічі з Координатором системи ООН в Україні Матіасом Шмале, представниками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та Всесвітньої продовольчої програми (ВПП), пише

Кошти не лише на зберігання врожаю

За словами міністра, наразі агросектор має два ключові виклики. Перший — зберегти вже зібраний урожай в умовах дефіциту складських потужностей.

За розрахунками Мінагрополітики, вже цієї осені нестача потужностей для зберігання може сягнути 11 млн тонн. Для розв’язання цієї проблеми необхідно близько $44 млн.

Читайте також Експорт аграрної продукції: чи зможемо витримати посилення обстрілів

Другим критично важливим питанням є забезпечення господарств обіговими коштами.

Навіть за наявності можливості тимчасово зберігати зерно у полімерних рукавах аграрії мають фінансувати поточну діяльність, виплачувати зарплати, закуповувати ресурси та готуватися до наступних польових робіт.

Без кредитної підтримки можуть не засіяти до 7 млн га

Одним із головних фінансових викликів у Мінагрополітики називають компенсацію відсоткових ставок за кредитами.

Читайте також Чому автомобільний експорт зернових фактично втратив економічний сенс

— Якщо ми не підтримаємо фінансову стійкість аграріїв, існує ризик скорочення посівних площ під майбутній урожай на 5−7 млн га, — наголосив Тарас Висоцький.

Таким чином, проблеми з ліквідністю господарств можуть позначитися не лише на поточному сезоні, а й на обсягах агровиробництва у 2027 році.

Підтримка ООН

Координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале заявив про готовність міжнародних партнерів мобілізувати додаткові ресурси для підтримки українських аграріїв.

За його словами, серед першочергових завдань — забезпечення необхідним обладнанням та залучення доступних гуманітарних механізмів для допомоги агросектору.

Переговори вже перейшли до обговорення практичних механізмів підтримки. Найближчим часом запланована серія консультацій між донорами та міжнародними партнерами.

Раніше писали , що взаємні атаки росії та України — обох великих експортерів зерна — на порти та судна порушили експортні поставки. Аналітики побоюються, що якщо перебої триватимуть, світ може зіткнутися з новою зерновою кризою, пише The Economist

У серпні минулого року росія та Україна разом експортували 6,3 млн тонн пшениці — значну частину з 16 млн тонн, які того місяця перетнули кордони по всьому світу.

За оцінкою Ішана Бхану з компанії Kpler, що займається аналізом даних, у серпні цього року сукупний експорт країн може становити лише близько 2,5 млн тонн і скоротитися ще більше, якщо бойові дії триватимуть.

Порушення експорту сільськогосподарської продукції з Чорного моря є «найгіршим за весь час», відколи цей регіон став важливим маршрутом для глобальних поставок продовольства, каже аналітик Rabobank Карлос Мера.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.