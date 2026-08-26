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Судна до українських портів знову проходитимуть Сулінський канал

Аграрний ринок
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Прохід суден до українських портів через Сулінський канал відновлюється за принципом черговості, яку формує ДП «Адміністрація морських портів України».
Про це повідомила операційна менеджерка Avalon Shipping Катерина Кононенко з посиланням на роз’яснення адміністрації каналу, передає «ПроАгро Груп».
Таким чином, повертається порядок, що діє з 2022 року: пріоритетність руху визначатиметься за списками АМПУ.
Рішення ухвалили після того, як у серпні кілька суден прямували до українських портів без включення до пріоритетної черги. Адміністрація Сулінського каналу заявила, що щоденно контролюватиме дотримання домовленостей, запроваджених ще у травні 2022 року.
При цьому розподіл лоцманів залишається незмінним: 40% спрямовується на українські порти, стільки ж — на румунські, а 20% - на молдовський Джурджулешти.
За матеріалами:
Agravery
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