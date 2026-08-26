Судна до українських портів знову проходитимуть Сулінський канал

Прохід суден до українських портів через Сулінський канал відновлюється за принципом черговості, яку формує ДП «Адміністрація морських портів України».
Про це повідомила операційна менеджерка Avalon Shipping Катерина Кононенко з посиланням на роз’яснення адміністрації каналу, передає «ПроАгро Груп».
Таким чином, повертається порядок, що діє з 2022 року: пріоритетність руху визначатиметься за списками АМПУ.
Рішення ухвалили після того, як у серпні кілька суден прямували до українських портів без включення до пріоритетної черги. Адміністрація Сулінського каналу заявила, що щоденно контролюватиме дотримання домовленостей, запроваджених ще у травні 2022 року.
При цьому розподіл лоцманів залишається незмінним: 40% спрямовується на українські порти, стільки ж — на румунські, а 20% - на молдовський Джурджулешти.