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Ставки на зерновози в Україні восени можуть зрости у 3−4 рази

Аграрний ринок
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Ставки на зерновози в Україні восени можуть зрости у 3−4 рази
Ставки на зерновози в Україні восени можуть зрости у 3−4 рази
Орендні ставки на приватні зерновози в Україні восени можуть зрости у 3−4 рази, якщо порти Великої Одеси залишатимуться обмеженими або фактично не працюватимуть.
За оцінкою TEUS, зараз ставка перебуває приблизно в межах 900−1100 грн без ПДВ на добу, однак наприкінці вересня — на початку жовтня ринок може зіткнутися з її різким зростанням.
Головною причиною може стати не фізична нестача вагонів, а різке зниження продуктивності наявного парку. У разі переорієнтації зернових потоків із портів Великої Одеси на Дунай, західні прикордонні переходи та європейські порти логістичне плече збільшується, а вагони більше часу проводять у дорозі та чергах. У результаті один зерновоз виконує менше рейсів, створюючи фактичний дефіцит рухомого складу.
Ризик особливо актуальний на тлі нового врожаю. За перше півріччя 2026 року залізницею було перевезено 17,36 млн тонн зернових, на 17,8% більше, ніж торік. Водночас після обмеження морської логістики ситуація різко змінилася: у серпні обсяг перевезення зернових на експорт залізницею скоротився на 72% порівняно з липнем.
Подальша ситуація залежатиме від того, наскільки активно зернові вантажі переорієнтовуватимуться на альтернативні маршрути. Якщо експорт залишатиметься низьким, попит на зерновози може бути обмеженим. Однак у разі збільшення відвантажень через Дунай і західні переходи довший оборот вагонів, черги на кордоні та перевантаження інфраструктури можуть швидко скоротити фактично доступний парк.
За матеріалами:
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