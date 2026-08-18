Українські дрони практично повністю паралізували експорт російського зерна Сьогодні 09:44 — Аграрний ринок

російський зерновий експорт наразі практично повністю зупинено через українські удари по портах Азовського і Чорного морів, пише The Moscow Times.

Минулого тижня через українські «санкції» зупинилися всі три зернові термінали порту Новоросійська на Чорному морі. Через них Москва сумарно відправляла на експорт близько 25 млн тонн зерна щорічно.

В кінці липня також перестав працювати зерновий термінал у Тамані. Ще за кілька тижнів до того країна-агресорка призупинила судноплавство через Керченську протоку. Через заблоковані порти Азовського моря Кремль експортував близько 40% зерна.

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Зараз практично весь російський зерновий експорт через Азово-Чорноморський басейн стоїть, кажуть місцеві аналітики. У строю залишився лише найменший із глибоководних терміналів — порт Туапсе. На Азово-Чорноморські порти в минулому сезоні припадало 88% усіх морських відвантажень зерна з РФ — 46,3 мільйона тонн, з яких 29 мільйонів тонн з терміналів на Чорному морі.

Очікується, що росія збере цьогоріч гарний для себе врожай в 140 млн тонн, але продати його не зможе. Внутрішні ціни на зерно продовжують падати — пшениця 4-го класу (середньої якості) вже втратила 20% своєї вартості. російським аграріям обіцяють масові банкрутства. Головні наслідки росіяни відчують вже в наступному сезоні, оскільки в аграріїв може не виявитися коштів на посів озимих.

УНІАН За матеріалами:

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