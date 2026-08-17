У рф рекордний відтік вкладів та скуповування готівкової валюти Сьогодні 20:00 — Світ

У рф рекордний відтік вкладів та скуповування готівкової валюти

Росіяни різко наростили перекази коштів на рахунки іноземних брокерів, намагаючись вивести заощадження з країни до можливого запровадження нових обмежень.

З грудня 2024 року до червня 2026 року домогосподарства рф переказали брокерам-нерезидентам майже 600 млрд рублів, що перевищує показник за попередні сім років разом узятих.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

Лише за квітень-червень щомісячні перекази за кордон сягали 42−45 млрд рублів (понад $500 млн). Близько 40% цих сум є фактичним виведенням грошей із рф: із них 75% припадає на «паркувальні рішення» (використання брокерського рахунку замість валютного банківського), а 25% пов’язані з підготовкою до еміграції.

Читайте також Удари рф по десятках зерновозів біля України загрожують світовим поставкам їжі

Рекордне скуповування готівки

Поряд із переказами за кордон у росії відновилося масове скуповування готівкової іноземної валюти.

Обсяги купівлі

Уквітні-червні чисті покупки валюти населенням сягнули майже 159 млрд рублів (квітень — 51,8 млрд, травень — 52,2 млрд, червень — 54,9 млрд рублів), що є рекордом із перших місяців повномасштабного вторгнення в Україну.

Читайте також рф вже відстає від квоти ОПЕК+ на 1 млн барелів

Зняття коштів з банків: за січень-липень із банківської системи у готівку перейшло близько 2 трлн рублів, з яких 620 млрд припало лише на липень.

Причини

Головними факторами втечі капіталу стали посилення західних санкцій, дедалі жорсткіший комплаєнс європейських банків після внесення РФ до чорного списку країн із високим ризиком відмивання коштів, а також побоювання посилення репресивного режиму всередині країни (оголошення воєнного стану чи нової хвилі мобілізації після виборів до Держдуми).

Наразі валютну готівку до РФ завозять через треті країни. Проте в разі ухвалення Конгресом США пакета «пекельних санкцій» або дзеркальних заходів з боку ЄС цей канал постачання буде перекрито, що спричинить гострий дефіцит готівкових доларів і євро та змусить Центробанк рф обмежити їх продаж.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.