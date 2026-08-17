В Італії викрали з музею відомі полотна епохи Ренесансу

Близько 10-ї години вечора 15 серпня зловмисники пробралися у будівлю Регіонального музею Мессіни (MuMe) та викрали чотири полотна — три частини поліптиху Антонелло да Мессіни «Сан Грегоріо» і так зване «двостороннє полотно», де на одному боці зображено Діву Марію з Ісусом-немовлям, а на протилежному — Пієту.
Твори мистецтва вдалося винести попри те, що вони зберігалися у добре захищеному кейсі.
У музеї негайно спрацювала сигналізація, але злодії вочевидь добре знали, куди рухатись, і встигли зникнути до прибуття поліції. Під час втечі крадії загубили два полотна з поліптиху (початково вони зірвали з експозиції усі п’ять), їх знайшли вже за межами музею на вулиці.
Розслідування сфокусоване на дослідженні кадрів з камер спостереження та зборі відбитків пальців та інших слідів, які залишили після себе злодії.
Антонелло да Мессіна, який творив в середині XV сторіччя, вважається найвідомішим сицилійським митцем доби раннього Ренесансу.