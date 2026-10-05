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У Норвегії запровадять тимчасову заборону на окуляри зі штучним інтелектом

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Уряд не планує вводити повну заборону на окуляри зі штучним інтелектом
Уряд не планує вводити повну заборону на окуляри зі штучним інтелектом
Уряд Норвегії планує запровадити тимчасову заборону на використання окулярів зі штучним інтелектом у низці публічних місць. Водночас у країні створять експертну групу, яка розробить рекомендації щодо постійного регулювання таких технологій на державному рівні.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу уряду

Де можуть заборонити смарт-окуляри

Тимчасова заборона стосуватиметься використання смарт-окулярів зі штучним інтелектом у публічних місцях — парках, пляжах, музеях, торгових центрах та на публічних заходах. Вона також може поширюватися на місця та заходи для дітей, такі як школи, дитячі садки, ігрові майданчики та клуби дозвілля.
Крім того, заборона може стосуватися місць, де конфіденційність має особливе значення, таких як медичні заклади та спортивні комплекси з роздягальнями та душовими.
Уряд також розгляне питання щодо поширення заборони на університети, коледжі та інші навчальні заклади.

Чому в Норвегії хочуть обмежити технологію

«Мене турбує впровадження нової потужної технології, за допомогою якої люди ризикують бути сфотографованими, знятими на відео або записаними на аудіо без їхнього відома. Тому ми запропонуємо тимчасову заборону на використання окулярів зі штучним інтелектом у визначених місцях», — зазначив міністр цифровізації та державного управління Торгейр Мікаельсен.
Уряд не планує вводити повну заборону на окуляри зі штучним інтелектом та інші технології, які носять на тілі. Такі речі надалі можна буде використовувати в окремих місцях, а також у суто приватних цілях, наприклад, якщо людина перебуває в місцях, де немає ризику знімати чи фотографувати інших людей без їхньої згоди.
Уряд якнайшвидше подасть до Стортингу відповідний законопроєкт. Паралельно з цим буде створено експертну групу для розробки постійного національного регулювання технологій, що носяться на тілі.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що компанія Vonder готує до продажу розумні окуляри без камер, призначені для голосових нотаток, запису розмов і створення ШІ-підсумків.
За матеріалами:
Європейська правда
ШІТехніка
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