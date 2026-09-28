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Vonder представила легкі окуляри без камер для запису розмов (фото)

Технології&Авто
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Vonder представила легкі окуляри без камер для запису розмов (фото)
Vonder представила легкі окуляри без камер для запису розмов (фото), www.cnet.com
Компанія Vonder готує до продажу розумні окуляри без камер, призначені для голосових нотаток, запису розмов і створення ШІ-підсумків.
Пристрої важать 30 грамів, коштуватимуть від 299 до 399 доларів і підтримуватимуть різні рецепти для корекції зору, повідомляє CNET.

Характеристики

Окуляри оснащені мікрофонами та системою кісткової провідності, але не мають дисплея. За словами CEO та співзасновника Viture Девіда Цзяна і директора з бренду Vonder Гійома Амона, ця технологія має відрізняти голос власника від голосів інших людей.
Виробник заявляє про понад 16 годин роботи від одного заряду, зокрема за безперервного запису.
Vonder представила легкі окуляри без камер для запису розмов (фото)
www.cnet.com
У режимі персональних нотаток окуляри можуть фіксувати лише голос користувача, зокрема тихе мовлення. Для запису розмов з іншими людьми потрібно натиснути кнопку на дужці, після чого на корпусі вмикається невеликий світлодіодний індикатор. У режимі особистих записів індикатор не світиться.
Аудіофайли, за інформацією видання, пристрій не зберігає. Натомість система обробляє зміст розмов і нотаток за допомогою ШІ та показує підсумки у мобільному або вебзастосунку. Платформа Personal Memory Graph має формувати хмарну пошукову схему пов’язаних спогадів і записів.

Платна ШІ-підписка

Для роботи функцій ШІ потрібна щомісячна передплата вартістю від 5 до 30 доларів залежно від обсягу використання. Сервіс Vonder використовує моделі OpenAI, Gemini та Claude, але напряму до відповідних сервісів не підключається. Система також може самостійно готувати короткі зведення та нагадування на основі збережених даних.
Vonder заснували керівники компанії Viture, що виробляє окуляри з дисплеями. Нові аудіоокуляри Vonder використовують чип, який також застосовують у бездротових навушниках, а не спеціалізований процесор Qualcomm для розумних окулярів. Це, за задумом компанії, має забезпечити нижче енергоспоживання.
Раніше ми повідомляли, що індустрія розумних окулярів переживає стрімке зростання, але водночас стикається з дедалі сильнішою критикою.
Вбудовані в оправу камери дозволяють непомітно записувати людей навколо, після чого відео можуть потрапляти в соцмережі. Правозахисники та користувачі вимагають або повністю заборонити такі пристрої, або запровадити жорсткіші правила їх використання.
Також ми писали, що Meta представила Ray-Ban Meta Audio — розумні окуляри без камер. Вони зможуть записувати аудіо, але не матимуть такого ж світлового індикатора запису, який є в окулярах із камерою. Через це вже виникають питання щодо приватності.
За матеріалами:
Процес
ТехнологіїШІ
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