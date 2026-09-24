Meta представила новий ШІ-гаджет, який може стати альтернативою смартфону

Meta прагне, аби для взаємодії зі штучним інтелектом більше не був потрібен смартфон. Компанія показала Meta Charm — невеликий кишеньковий пристрій, який постійно готовий спілкуватися з користувачем через нового ШІ-помічника Muse.

Про новинку розповів глава Meta Марк Цукерберг, пише Reuters

Як працюватиме Meta Charm

Новий пристрій за розміром приблизно як футляр від Apple AirPods. Він має сенсорний екран діагоналлю близько 2 дюймів і вбудований 5G-модем.

Meta планує почати постачання Charm до різдвяних свят у грудні, однак ціну пристрою компанія поки не назвала.

За словами Цукерберга, у невеликому гаджеті буде доступний повний досвід взаємодії з Muse, зокрема голосові функції та аватари. Пристрій можна буде носити із собою та звертатися до ШІ у будь-який момент.

Що ще показала Meta

Meta також розширила можливості Muse у своїх розумних окулярах. ШІ-помічник отримав функції взаємодії з комп’ютером, а також інтеграцію з такими сервісами та магазинами, як Walmart, Best Buy і Gap.

Muse має стати основним способом взаємодії з окулярами Meta. За допомогою голосових команд користувачі зможуть робити покупки, записуватися на прийом та виконувати інші завдання.

Окрім Charm, Meta представила перший пристрій віртуальної реальності, який за товщиною нагадує звичайні окуляри. Він важить близько 100 грамів, а акумулятор і процесор винесені в окремий блок.

Пристрій отримав ціну $1299 і має вийти навесні 2027 року. Він підтримуватиме керування за допомогою погляду, голосу та жестів. Meta розраховує, що менша вага допоможе зробити VR-пристрої зручнішими для тривалого використання.

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Компанія також показала Ray-Ban Meta Audio — розумні окуляри без камер. Вони зможуть записувати аудіо, але не матимуть такого ж світлового індикатора запису, який є в окулярах із камерою. Через це вже виникають питання щодо приватності.

Нові окуляри надійдуть у продаж 13 жовтня за ціною від $349. Це на $100 дешевше за актуальну версію Ray-Ban Meta з камерами.

Відмова від камер дозволила Meta зробити окуляри тоншими та легшими. Вони важать приблизно стільки ж, як м’яч для гольфу, а час роботи від одного заряду збільшився до 12 годин проти дев’яти годин у третього покоління Ray-Ban Meta.

Водночас відсутність камер може зменшити привабливість пристрою, адже фотографування та відеозйомка є одними з найпопулярніших функцій розумних окулярів. Крім того, Ray-Ban Meta Audio конкуруватимуть з аудіопристроями на кшталт AirPods.

Meta пояснює, що приватність була не єдиною причиною відмови від камер. У компанії зазначають, що аудіо є найпопулярнішою функцією її окулярів, оскільки вони дають змогу слухати звук, не ізолюючись від навколишнього світу.