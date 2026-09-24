Geely представила ультрашвидкий акумулятор для електромобілів

Електромобілі можуть отримати ще одну перевагу над бензиновими авто — значно менший час очікування біля зарядної станції. Китайський автоконцерн Geely розробив акумуляторну систему, яка здатна заряджатися менш ніж за п’ять хвилин, і таким чином вступає у технологічну конкуренцію з лідерами ринку CATL та BYD.
Про це повідомляє Financial Times.
Geely розробила акумулятор із зарядкою за 4,5 хвилини
За заявою Geely, нова система може зарядити акумулятор з 10% до 70% за 4 хвилини 30 секунд. Щоб підвищити рівень заряду з 10% до 97%, знадобиться 8 хвилин 40 секунд.
Для порівняння, системи швидкої зарядки від CATL та BYD зараз забезпечують подібний результат приблизно за п’ять хвилин. BYD також планує інвестувати майже 2 млрд євро в Європі, щоб обладнати такою технологією свої масові моделі.
Розробка Geely демонструє прагнення китайських автовиробників зменшити залежність від найбільших виробників акумуляторів. Батарея залишається одним із найдорожчих компонентів електромобіля, а концентрація виробництва обмежує можливості автовиробників домовлятися про ціни.
На CATL припадає близько 38% світових встановлених потужностей із виробництва LFP-акумуляторів. Друге місце посідає BYD, яка переважно виготовляє батареї для власних автомобілів.
Водночас інші китайські автовиробники також розвивають власні напрямки. Changan та SAIC розширюють науково-дослідні центри й виробничі потужності, Xiaomi та Xpeng диверсифікують закупівлі через виробника CALB, а Li Auto інвестує в Sunwoda.
Тиск на рентабельність та експорт
Розвиток власних акумуляторних технологій відбувається на тлі посилення цінової конкуренції на китайському авторинку.
За перші вісім місяців року внутрішні продажі бензинових автомобілів у Китаї скоротилися майже на третину — до 5,95 млн машин. Продажі електромобілів, включно з акумуляторними авто та plug-in гібридами, зменшилися приблизно на 10% — до 7,22 млн автомобілів.
Водночас автовиробники нарощують експорт. За вісім місяців Китай поставив за кордон 7,15 млн автомобілів — це вже більше, ніж країна експортувала за весь попередній рік, коли показник становив 7,1 млн машин.