Geely представила ультрашвидкий акумулятор для електромобілів

Електромобілі можуть отримати ще одну перевагу над бензиновими авто — значно менший час очікування біля зарядної станції. Китайський автоконцерн Geely розробив акумуляторну систему, яка здатна заряджатися менш ніж за п’ять хвилин, і таким чином вступає у технологічну конкуренцію з лідерами ринку CATL та BYD.

Про це повідомляє Financial Times.

Geely розробила акумулятор із зарядкою за 4,5 хвилини

За заявою Geely, нова система може зарядити акумулятор з 10% до 70% за 4 хвилини 30 секунд. Щоб підвищити рівень заряду з 10% до 97%, знадобиться 8 хвилин 40 секунд.

Для порівняння, системи швидкої зарядки від CATL та BYD зараз забезпечують подібний результат приблизно за п’ять хвилин. BYD також планує інвестувати майже 2 млрд євро в Європі, щоб обладнати такою технологією свої масові моделі.

Розробка Geely демонструє прагнення китайських автовиробників зменшити залежність від найбільших виробників акумуляторів. Батарея залишається одним із найдорожчих компонентів електромобіля, а концентрація виробництва обмежує можливості автовиробників домовлятися про ціни.

На CATL припадає близько 38% світових встановлених потужностей із виробництва LFP-акумуляторів. Друге місце посідає BYD, яка переважно виготовляє батареї для власних автомобілів.

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Водночас інші китайські автовиробники також розвивають власні напрямки. Changan та SAIC розширюють науково-дослідні центри й виробничі потужності, Xiaomi та Xpeng диверсифікують закупівлі через виробника CALB, а Li Auto інвестує в Sunwoda.

Тиск на рентабельність та експорт

Розвиток власних акумуляторних технологій відбувається на тлі посилення цінової конкуренції на китайському авторинку.

За перші вісім місяців року внутрішні продажі бензинових автомобілів у Китаї скоротилися майже на третину — до 5,95 млн машин. Продажі електромобілів, включно з акумуляторними авто та plug-in гібридами, зменшилися приблизно на 10% — до 7,22 млн автомобілів.