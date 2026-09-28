У неопублікованих конфігураціях підписок ChatGPT дослідник Тібор Блахо знайшов згадки про новий тарифний план Pro Max. За наявними даними, його вартість може становити $500 на місяць — у 2,5 раза більше, ніж нинішній Pro за $200.

Офіційного анонсу від OpenAI поки не було, тому ціна та умови підписки ще можуть змінитися до її можливого запуску, пише Testing Catalog.

Що запропонує ChatGPT Pro Max

Головною особливістю нового тарифу називають доступ до «Fastest Work and Codex» — найшвидшого режиму інструментів Work і Codex.

Схоже, Pro Max розрахований насамперед на розробників, дослідників та інших професіоналів, які виконують тривалі агентні завдання. Work призначений для довгих сесій, а Codex може працювати із завданнями з кодом протягом годин або навіть діб. У таких сценаріях швидкість інференсу має особливе значення.

Не виключено також, що новий тариф матиме підвищені ліміти використання, але конкретних цифр наразі немає.

Який стосунок до цього має Cerebras

Контекст витоку може вказувати на використання інфраструктури Cerebras. На ній OpenAI вже тестує режим надшвидкого інференсу для GPT-5.6 Sol Ultrafast, який прискорює роботу моделі до 14 разів. Водночас OpenAI поки прямо не підтверджувала, що саме Cerebras забезпечуватиме прискорення в Pro Max.

Витік з’явився напередодні OpenAI DevDay, запланованого на 29 вересня. Під час заходу компанія має розповісти про API, інструменти для розробників, нові тарифи для OpenAI Platform та інші продукти.

Напередодні OpenAI також призупинила оформлення нових підписок на $200 Pro через навантаження на систему, водночас продовжуючи розширювати доступ до швидшої інфраструктури інференсу.