Реклама в ChatGPT приносить $1 млрд на рік: OpenAI розширює сервіс перед IPO Сьогодні 22:46 — Фондовий ринок

Розробник почав тестувати рекламу в ChatGPT у США на початку 2026 року

Компанія OpenAI повідомила, що річний темп доходів її рекламного напряму ChatGPT Ads сягнув 1 мільярда доларів. Цьому посприяло швидке зростання попиту на сервіс та активне розширення його географії.

Про це повідомляє Reuters.

Розробник почав тестувати рекламу в ChatGPT у США на початку 2026 року, розраховуючи на цей сегмент для збільшення загальної виручки перед майбутнім первинним публічним розміщенням акцій (IPO).

Розширення географії та нові рекламодавці

Зростання рекламних доходів забезпечили такі ключові фактори:

вихід на нові ринки: рекламодавці з країн Європи, Індії, Близького Сходу та Північної Африки тепер можуть купувати рекламу напряму через кабінет Ads Manager, який раніше запустили в США;

залучення малого бізнесу: інструмент Ads Manager допоміг залучити велику кількість представників малого та середнього бізнесу, чия частка в доходах стала вагомою;

охоплення аудиторії: рекламні оголошення бачать користувачі безкоштовної версії ChatGPT, а також передплатники доступного тарифу Go.

Раніше, у квітні, компанія зазначала, що пілотний запуск реклами в США перетнув позначку в $100 млн річного доходу вже за шість тижнів після старту.

Конкуренція з гігантами та вихід на біржу

Розвиток рекламного напряму змушує OpenAI напряму конкурувати з Alphabet (Google) та Meta, які щорічно заробляють на цифровому маркетингу сотні мільярдів доларів.

Очікується, що реклама суттєво підсилить фінансові показники компанії: на початку 2026 року OpenAI вже подала конфіденційну заявку на проведення IPO у США, яке може відбутися у 2027 році або раніше.

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