Реклама в ChatGPT приносить $1 млрд на рік: OpenAI розширює сервіс перед IPO
Розширення географії та нові рекламодавці
- вихід на нові ринки: рекламодавці з країн Європи, Індії, Близького Сходу та Північної Африки тепер можуть купувати рекламу напряму через кабінет Ads Manager, який раніше запустили в США;
- залучення малого бізнесу: інструмент Ads Manager допоміг залучити велику кількість представників малого та середнього бізнесу, чия частка в доходах стала вагомою;
- охоплення аудиторії: рекламні оголошення бачать користувачі безкоштовної версії ChatGPT, а також передплатники доступного тарифу Go.
Конкуренція з гігантами та вихід на біржу
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