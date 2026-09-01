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«Укртелеком» анонсував запуск нового мобільного оператора — деталі

Фондовий ринок
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«Укртелеком» анонсував запуск нового мобільного оператора — деталі
«Укртелеком» анонсував запуск нового мобільного оператора — деталі
«Укртелеком» анонсував запуск U Mobile — нового віртуального мобільного оператора.
На сайті бренду вже можна оформити передзамовлення продуктів «Сімка» та «Оптика+Сімка».
Тарифи передбачатимуть до 60 ГБ мобільного інтернету.
Про це «Укртелеком» повідомив у Facebook.

Як працюватиме

За даними телекомунікаційної спільноти MZU, U Mobile працюватиме за моделлю MVNO — віртуального мобільного оператора.
Лінійка «Сімка» включатиме два варіанти пакетів — із 15 ГБ або 60 ГБ мобільного інтернету. В обох тарифах передбачені 500 хвилин для дзвінків по Україні та 15 SMS, пише «РБК-Україна».
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Окремою особливістю стане нарахування абонплати за повний календарний місяць — з 1-го до останнього числа. Найбільші мобільні оператори України зазвичай використовують період у чотири тижні.
Телеком-експерт Олександр Глущенко вважає, що запуск U Mobile передусім має допомогти «Укртелекому» втримати абонентів фіксованого інтернету.
За його словами, поєднання домашнього інтернету та мобільного зв’язку в одному пакеті ускладнює зміну провайдера та може збільшити середній дохід від абонента.
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Основною аудиторією нового оператора, за оцінкою експерта, стануть чинні клієнти «Укртелекому».

Конкуренція

Експерт не очікує, що U Mobile суттєво змінить розклад сил на мобільному ринку або масово переманить абонентів «Київстару», Vodafone чи lifecell.
Оскільки U Mobile працюватиме як MVNO, він залежатиме від мережі базового оператора. Тому головною перевагою нового бренду може стати не сам мобільний зв’язок, а ціна пакета та поєднання SIM-карти з оптичним інтернетом.

Пакет

Пакет «Оптика+Сімка» передбачає об’єднання мобільного зв’язку з оптичним інтернетом за технологією GPON.
Такий формат може бути актуальним під час відключень електроенергії: за наявності резервного живлення для роутера та оптичного термінала домашній інтернет може продовжувати працювати.
За оцінкою Глущенка, якщо U Mobile за 2−3 роки залучить до 100 тис. активних абонентів, це буде значним результатом для української моделі MVNO.
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Раніше ми писали, що в Україні обговорюють революційну реформу мобільного зв’язку. «Київстар», Vodafone та lifecell розглядають повне скасування класичної абонплати та перехід на європейську модель — оплату виключно за фактично спожиті хвилини, гігабайти та SMS.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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