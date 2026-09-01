«Укртелеком» анонсував запуск нового мобільного оператора — деталі Сьогодні 11:12 — Фондовий ринок

«Укртелеком» анонсував запуск нового мобільного оператора — деталі

«Укртелеком» анонсував запуск U Mobile — нового віртуального мобільного оператора.

На сайті бренду вже можна оформити передзамовлення продуктів «Сімка» та «Оптика+Сімка».

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Тарифи передбачатимуть до 60 ГБ мобільного інтернету.

Про це «Укртелеком» повідомив у Facebook.

Як працюватиме

За даними телекомунікаційної спільноти MZU, U Mobile працюватиме за моделлю MVNO — віртуального мобільного оператора.

Лінійка «Сімка» включатиме два варіанти пакетів — із 15 ГБ або 60 ГБ мобільного інтернету. В обох тарифах передбачені 500 хвилин для дзвінків по Україні та 15 SMS, пише «РБК-Україна».

Окремою особливістю стане нарахування абонплати за повний календарний місяць — з 1-го до останнього числа. Найбільші мобільні оператори України зазвичай використовують період у чотири тижні.

Телеком-експерт Олександр Глущенко вважає, що запуск U Mobile передусім має допомогти «Укртелекому» втримати абонентів фіксованого інтернету.

За його словами, поєднання домашнього інтернету та мобільного зв’язку в одному пакеті ускладнює зміну провайдера та може збільшити середній дохід від абонента.

Основною аудиторією нового оператора, за оцінкою експерта, стануть чинні клієнти «Укртелекому».

Конкуренція

Експерт не очікує, що U Mobile суттєво змінить розклад сил на мобільному ринку або масово переманить абонентів «Київстару», Vodafone чи lifecell.

Оскільки U Mobile працюватиме як MVNO, він залежатиме від мережі базового оператора. Тому головною перевагою нового бренду може стати не сам мобільний зв’язок, а ціна пакета та поєднання SIM-карти з оптичним інтернетом.

Пакет

Пакет «Оптика+Сімка» передбачає об’єднання мобільного зв’язку з оптичним інтернетом за технологією GPON.

Такий формат може бути актуальним під час відключень електроенергії: за наявності резервного живлення для роутера та оптичного термінала домашній інтернет може продовжувати працювати.

За оцінкою Глущенка, якщо U Mobile за 2−3 роки залучить до 100 тис. активних абонентів, це буде значним результатом для української моделі MVNO.

Раніше ми писали, що в Україні обговорюють революційну реформу мобільного зв’язку. «Київстар», Vodafone та lifecell розглядають повне скасування класичної абонплати та перехід на європейську модель — оплату виключно за фактично спожиті хвилини, гігабайти та SMS.

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