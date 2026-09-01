Основною аудиторією нового оператора, за оцінкою експерта, стануть чинні клієнти «Укртелекому».
Конкуренція
Експерт не очікує, що U Mobile суттєво змінить розклад сил на мобільному ринку або масово переманить абонентів «Київстару», Vodafone чи lifecell.
Оскільки U Mobile працюватиме як MVNO, він залежатиме від мережі базового оператора. Тому головною перевагою нового бренду може стати не сам мобільний зв’язок, а ціна пакета та поєднання SIM-карти з оптичним інтернетом.
Пакет
Пакет «Оптика+Сімка» передбачає об’єднання мобільного зв’язку з оптичним інтернетом за технологією GPON.
Такий формат може бути актуальним під час відключень електроенергії: за наявності резервного живлення для роутера та оптичного термінала домашній інтернет може продовжувати працювати.
За оцінкою Глущенка, якщо U Mobile за 2−3 роки залучить до 100 тис. активних абонентів, це буде значним результатом для української моделі MVNO.
Раніше ми писали, що вУкраїні обговорюють революційну реформу мобільного зв’язку. «Київстар», Vodafone та lifecell розглядають повне скасування класичної абонплати та перехід на європейську модель — оплату виключно за фактично спожиті хвилини, гігабайти та SMS.