Укрзалізниця запрошує бізнес орендувати об’єкти на низці вокзалів країни (список) Сьогодні 13:23 — Фондовий ринок

Укрзалізниця запрошує бізнес орендувати об’єкти на низці вокзалів країни (список)

Укрзалізниця виставляє на аукціони в системі Prozorro. Продажі низку об’єктів на вокзалах у Києві, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Яремчі та Лозовій.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Приміщення та площі пропонують для облаштування закладів харчування, лаунж-зони, кав’ярень, книгарні та магазинів продовольчих і непродовольчих товарів.

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Передача цих об’єктів в оренду дозволить Укрзалізниці скоротити витрати на їх утримання та водночас отримувати додаткові надходження від орендної плати.

Вокзал Києва

Кав’ярня без права продажу підакцизної групи товарів — 49,52 кв. м. Дата проведення аукціону — 11.09.2026. Стартова ціна лоту — 542 641,65 грн (без ПДВ),

Складське приміщення — 6 кв. м. Дата проведення аукціону — 11.09.2026. Стартова ціна лоту — 4 678,14 грн (без ПДВ),

Об’єкт для продажу сувенірної продукції та непродовольчих товарів — 25,73 кв. м. Дата проведення аукціону — 11.09.2026. Стартова ціна лоту — 108 366,53 грн (без ПДВ),

Вокзал Львова

Заклад громадського харчування з правом продажу підакцизної групи, продовольчих та непродовольчих товарів — 1 220,71 кв. м. Дата проведення аукціону — 03.09.2026. Стартова ціна лоту — 834 758,12 грн (без ПДВ),

Лаунж-зона для надання послуг з тимчасового перебування та обслуговування власників преміальних банківських карток, з правом реалізації продовольчих та підакцизних товарів — 438,7 кв. м. Дата проведення аукціону — 10.09.2026. Стартова ціна лоту — 368 350,07 грн (без ПДВ),

Пристінний кіоск на пероні для розміщення об’єкта з продажу непродовольчих товарів — 12,8 кв. м. Дата проведення аукціону — 10.09.2026. Стартова ціна лоту — 53 273,22 грн (без ПДВ),

Вокзал Одеси

Магазин з продажу продовольчих та непродовольчих товарів з правом продажу підакцизної групи товарів — 187,8 кв. м. Дата проведення аукціону — 11.09.2026. Стартова ціна лоту — 46 750,93 грн (без ПДВ),

Заклад громадського харчування з правом продажу підакцизної групи товарів — 415,5 кв. м. Дата проведення аукціону — 11.09.2026. Стартова ціна лоту — 211 036,61 грн (без ПДВ),

Вокзал Івано-Франківська

Книгарня з правом продажу продовольчих товарів (крім товарів підакцизної групи) — 205,3 кв. м. Дата проведення аукціону — 11.09.2026. Стартова ціна лоту — 25 288,85 грн (без ПДВ),

Вокзал Яремча

Кав’ярня без права продажу підакцизної групи товарів — 31,2 кв. м. Дата проведення аукціону — 10.09.2026. Стартова ціна лоту — 21 979,15 грн (без ПДВ),

Вокзал Лозової

Кав’ярня без права продажу підакцизної групи товарів — 20 кв. м. Дата проведення аукціону — 10.09.2026. Стартова ціна лоту — 10 762,00 грн (без ПДВ),

Раніше ми писали , що цього року Укрзалізниця законтрактувала 102 нові пасажирські вагони. Нові вагони матимуть на 20 років довший строк служби, подовжені міжремонтні інтервали та потребуватимуть меншої кількості сервісного персоналу.

Два з десяти вагонів будуть пристосовані для перевезення людей у кріслах колісних.

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