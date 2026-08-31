Укрзалізниця запрошує бізнес орендувати об’єкти на низці вокзалів країни (список)
Укрзалізниця виставляє на аукціони в системі Prozorro. Продажі низку об’єктів на вокзалах у Києві, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Яремчі та Лозовій.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Приміщення та площі пропонують для облаштування закладів харчування, лаунж-зони, кав’ярень, книгарні та магазинів продовольчих і непродовольчих товарів.
Передача цих об’єктів в оренду дозволить Укрзалізниці скоротити витрати на їх утримання та водночас отримувати додаткові надходження від орендної плати.
Вокзал Києва
- Кав’ярня без права продажу підакцизної групи товарів — 49,52 кв. м. Дата проведення аукціону — 11.09.2026. Стартова ціна лоту — 542 641,65 грн (без ПДВ),
- Складське приміщення — 6 кв. м. Дата проведення аукціону — 11.09.2026. Стартова ціна лоту — 4 678,14 грн (без ПДВ),
- Об’єкт для продажу сувенірної продукції та непродовольчих товарів — 25,73 кв. м. Дата проведення аукціону — 11.09.2026. Стартова ціна лоту — 108 366,53 грн (без ПДВ),
Вокзал Львова
- Заклад громадського харчування з правом продажу підакцизної групи, продовольчих та непродовольчих товарів — 1 220,71 кв. м. Дата проведення аукціону — 03.09.2026. Стартова ціна лоту — 834 758,12 грн (без ПДВ),
- Лаунж-зона для надання послуг з тимчасового перебування та обслуговування власників преміальних банківських карток, з правом реалізації продовольчих та підакцизних товарів — 438,7 кв. м. Дата проведення аукціону — 10.09.2026. Стартова ціна лоту — 368 350,07 грн (без ПДВ),
- Пристінний кіоск на пероні для розміщення об’єкта з продажу непродовольчих товарів — 12,8 кв. м. Дата проведення аукціону — 10.09.2026. Стартова ціна лоту — 53 273,22 грн (без ПДВ),
Вокзал Одеси
- Магазин з продажу продовольчих та непродовольчих товарів з правом продажу підакцизної групи товарів — 187,8 кв. м. Дата проведення аукціону — 11.09.2026. Стартова ціна лоту — 46 750,93 грн (без ПДВ),
- Заклад громадського харчування з правом продажу підакцизної групи товарів — 415,5 кв. м. Дата проведення аукціону — 11.09.2026. Стартова ціна лоту — 211 036,61 грн (без ПДВ),
Вокзал Івано-Франківська
- Книгарня з правом продажу продовольчих товарів (крім товарів підакцизної групи) — 205,3 кв. м. Дата проведення аукціону — 11.09.2026. Стартова ціна лоту — 25 288,85 грн (без ПДВ),
Вокзал Яремча
- Кав’ярня без права продажу підакцизної групи товарів — 31,2 кв. м. Дата проведення аукціону — 10.09.2026. Стартова ціна лоту — 21 979,15 грн (без ПДВ),
Вокзал Лозової
- Кав’ярня без права продажу підакцизної групи товарів — 20 кв. м. Дата проведення аукціону — 10.09.2026. Стартова ціна лоту — 10 762,00 грн (без ПДВ),
Раніше ми писали, що цього року Укрзалізниця законтрактувала 102 нові пасажирські вагони. Нові вагони матимуть на 20 років довший строк служби, подовжені міжремонтні інтервали та потребуватимуть меншої кількості сервісного персоналу.
Два з десяти вагонів будуть пристосовані для перевезення людей у кріслах колісних.
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