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Укрзалізниця законтрактувала рекордні 102 пасажирські вагони цього року

Фондовий ринок
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Цьогоріч Укрзалізниця законтрактувала 102 нові пасажирські вагони.
Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.
«Укрзалізниця уклала черговий договір із вітчизняним виробником — ПАТ „Крюківський вагонобудівний завод“ — на постачання 10 пасажирських вагонів нового покоління до кінця 2029 року. Вартість контракту становить понад 1 млрд грн з ПДВ», — йдеться в повідомленні.
Нові вагони матимуть на 20 років довший строк служби, подовжені міжремонтні інтервали та потребуватимуть меншої кількості сервісного персоналу.
Два з десяти вагонів будуть пристосовані для перевезення людей у кріслах колісних.
Поступова закупівля вагонів нового покоління розпочалася минулого року з тестової партії з 5 одиниць. До виробництва цього обладнання залучено понад 100 українських підприємств-виробників, які забезпечують постачання комплектуючих. Загалом у межах державної програми фінансування з 2021 року Укрзалізниці вдалося законтрактувати 368 пасажирських вагонів.
За матеріалами:
uaprom
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