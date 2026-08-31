lifecell вимикає 3G у 17 областях з 3 вересня Сьогодні 08:28 — Фондовий ринок

lifecell вимикає 3G у 17 областях з 3 вересня

З 3 вересня lifecell припинить роботу 3G у низці населених пунктів 17 областей України. Звільнені частоти 2100 МГц переведуть на 4G (LTE), що збільшить швидкість інтернету на 20−30%.

Як пише Delo.ua , про це йдеться у пресрелізі компанії.

Відключення 3G відбудеться одночасно

В Житомирській області, Миколаївській області (крім Миколаєва), а також ще у 468 населених пунктах Вінницької, Волинської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей.

За даними lifecell, усі базові станції в цих регіонах технічно підготовлені, а оптимізація мережі із розширенням смуги 4G до 20 МГц триватиме кілька тижнів після відключення 3G без переривання послуг.

За досвідом попередніх регіонів, це збільшує середню швидкість мобільного інтернету на 20−30%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.