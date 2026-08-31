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lifecell вимикає 3G у 17 областях з 3 вересня

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lifecell вимикає 3G у 17 областях з 3 вересня
lifecell вимикає 3G у 17 областях з 3 вересня
З 3 вересня lifecell припинить роботу 3G у низці населених пунктів 17 областей України. Звільнені частоти 2100 МГц переведуть на 4G (LTE), що збільшить швидкість інтернету на 20−30%.
Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Відключення 3G відбудеться одночасно

В Житомирській області, Миколаївській області (крім Миколаєва), а також ще у 468 населених пунктах Вінницької, Волинської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей.
За даними lifecell, усі базові станції в цих регіонах технічно підготовлені, а оптимізація мережі із розширенням смуги 4G до 20 МГц триватиме кілька тижнів після відключення 3G без переривання послуг.
За досвідом попередніх регіонів, це збільшує середню швидкість мобільного інтернету на 20−30%.
За матеріалами:
Finance.ua
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