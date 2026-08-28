Другу добу поспіль масово затримуються потяги «Укрзалізниці» Сьогодні 11:33 — Фондовий ринок

Другу добу поспіль масово затримуються потяги «Укрзалізниці»

Через нові атаки потяги в Україні знову йдуть з великим запізненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу «Що з поїздами» на сайті «Укрзалізниці».

За даними сервісу, найбільше запізнення на цей момент має потяг сполученням Суми — Київ-Пасажирський. Він відстає від розкладу більш ніж на 15 годин.

Серед інших рейсів із великими затримками:

Суми-Київ-Пасажирський — 15 годин;

Дніпро-Головний — Івано-Франківськ — 9 годин 33 хвилини;

Київ-Пасажирський — Солотвино-1 — 9 годин 28 хвилин;

Конотоп-Жмеринка — 9 годин 19 хвилин;

Харків-Пасажирський — Одеса-Головна — 8 годин 34 хвилини;

Харків-Пасажирський — Ужгород — 8 годин 33 хвилини.

Прогноз часу прибуття орієнтовний і може змінюватися залежно від ситуації на маршруті.

У «Укрзалізниці» причиною затримок називають вплив бойових дій. Через постійні повітряні тривоги залізничники змушені коригувати рух поїздів, щоб убезпечити пасажирів.

Що робить «Укрзалізниця» для пасажирів

Через масові затримки компанія змінила роботу вокзалів. Усі платні зали очікування зробили безкоштовними до ранку 29 серпня.

Пасажири також можуть:

безкоштовно отримати питну воду та чай;

скористатися «Пунктами незламності», щоб зарядити телефон або перечекати тривогу;

оформити повернення повної вартості квитка, якщо через затримку не вдалося сісти на потяг.

Щоб отримати компенсацію, потрібно подати заяву на сайті «Укрзалізниці» в розділі повернення квитків, вказати дані квитка й реквізити рахунку та підтвердити звернення через Дію.Підпис.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.