Другу добу поспіль масово затримуються потяги «Укрзалізниці»
- Суми-Київ-Пасажирський — 15 годин;
- Дніпро-Головний — Івано-Франківськ — 9 годин 33 хвилини;
- Київ-Пасажирський — Солотвино-1 — 9 годин 28 хвилин;
- Конотоп-Жмеринка — 9 годин 19 хвилин;
- Харків-Пасажирський — Одеса-Головна — 8 годин 34 хвилини;
- Харків-Пасажирський — Ужгород — 8 годин 33 хвилини.
Що робить «Укрзалізниця» для пасажирів
- безкоштовно отримати питну воду та чай;
- скористатися «Пунктами незламності», щоб зарядити телефон або перечекати тривогу;
- оформити повернення повної вартості квитка, якщо через затримку не вдалося сісти на потяг.
Склади мережі «Будинок Іграшок» та логістичні центри «Фори» і «Comfy» знищено через атаку рф
ПартнерськаУніверсальна кредитна картка замість фінансової подушки: як обрати вигідний варіант для щоденних витрат
Lenovo випустила новий 15-дюймовий ноутбук: автономність понад 18 годин
Чому більшість людей не хочуть купувати складаний iPhone
Hyundai випустить понад 100 нових автомобілів до 2030 року
Банки США переходять до токенізованих депозитів і власних блокчейн-мереж