0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Другу добу поспіль масово затримуються потяги «Укрзалізниці»

Фондовий ринок
34
Другу добу поспіль масово затримуються потяги «Укрзалізниці»
Другу добу поспіль масово затримуються потяги «Укрзалізниці»
Через нові атаки потяги в Україні знову йдуть з великим запізненням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу «Що з поїздами» на сайті «Укрзалізниці».
За даними сервісу, найбільше запізнення на цей момент має потяг сполученням Суми — Київ-Пасажирський. Він відстає від розкладу більш ніж на 15 годин.
Серед інших рейсів із великими затримками:
  • Суми-Київ-Пасажирський — 15 годин;
  • Дніпро-Головний — Івано-Франківськ — 9 годин 33 хвилини;
  • Київ-Пасажирський — Солотвино-1 — 9 годин 28 хвилин;
  • Конотоп-Жмеринка — 9 годин 19 хвилин;
  • Харків-Пасажирський — Одеса-Головна — 8 годин 34 хвилини;
  • Харків-Пасажирський — Ужгород — 8 годин 33 хвилини.
Прогноз часу прибуття орієнтовний і може змінюватися залежно від ситуації на маршруті.
Другу добу поспіль масово затримуються потяги «Укрзалізниці»
Детально дивіться тут.
У «Укрзалізниці» причиною затримок називають вплив бойових дій. Через постійні повітряні тривоги залізничники змушені коригувати рух поїздів, щоб убезпечити пасажирів.

Що робить «Укрзалізниця» для пасажирів

Через масові затримки компанія змінила роботу вокзалів. Усі платні зали очікування зробили безкоштовними до ранку 29 серпня.
Пасажири також можуть:
  • безкоштовно отримати питну воду та чай;
  • скористатися «Пунктами незламності», щоб зарядити телефон або перечекати тривогу;
  • оформити повернення повної вартості квитка, якщо через затримку не вдалося сісти на потяг.
Щоб отримати компенсацію, потрібно подати заяву на сайті «Укрзалізниці» в розділі повернення квитків, вказати дані квитка й реквізити рахунку та підтвердити звернення через Дію.Підпис.
За матеріалами:
Finance.ua
Укрзалізниця
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems